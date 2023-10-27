عبدالعزيز الفضلي



عقدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا في ديوان عام الوزارة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.



وقالت الحمدان إن الاجتماع يأتي لتحديد أولويات احتياجات وزارة التربية من التخصصات التربوية التي تخدم الميدان التعليمي ومناقشة البرامج التعليمية التي توفرها كلية التربية الأساسية والاطلاع على تخصصاتها المختلفة، مضيفة أنه تم طلب مخرجات التخصصات التربوية من الكلية والمتوقعة للسنوات الأربع المقبلة. كما طلبت «التطبيقي» احتياج وزارة التربية من الاختصاصات التربوية المطلوبة لتتم دارسة إدراجها ضمن برامج التعليم المستقبلية تلبية لمتطلبات الميدان التربوي.



وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، كما حضر نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للتخطيط د.أنور حسن، وعميد القبول والتسجيل بالهيئة د.فوزي الدوخي، ود.بدر القلاف من كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة.