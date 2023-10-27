دعا مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقوديــــن السفير ربيع العدساني إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة والكوارث، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.



جاء ذلك خلال مشاركة للسفير العدساني في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



كما دعا السفير العدساني إلى إنشاء هيئات وطنية متخصصة متى ما دعت الحاجة وذلك لتنسيق جهود البحث عن المفقودين ولإدارة جمع البيانات المتعلقة بتحديد هويتهم.



وأكد أهمية تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمفقودين في النزاعات وتنفيذها إضافة إلى تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بهم.



واستعرض العدساني تجربة الكويت في قضية الأسرى والمفقودين من جميع جوانبها السياسية والفنية والاجتماعية ودورها في رعاية وتقديم القرار (2474) الصادر من مجلس الامن الدولي في منتصف عام 2019.