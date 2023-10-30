أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري أهمية الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية التي تعتبر مستقبل البنوك في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تطورات هائلة مع ضرورة دعم رواد الأعمال الكويتيين وتمكينهم باعتبارهم من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ونموه المستمر.



جاء ذلك خلال جلسة نقاشية رئيسية شارك فيها التويجري ضمن فعاليات مؤتمر «تمكين» الشباب الذي شهد حضور شخصيات بارزة من مختلف القطاعات والمؤسسات المالية والشركات الكويتية الرائدة حيث تم تناول مدى وكيفية تطور بيئة الإعمال الناشئة في الكويت ودور مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعمها.



واستعرض التويجري تجربة بنك بوبيان الرقمية، موضحا أن التحول الرقمي في بوبيان قد اكتسب زخما كبيرا معتمدا في المقام الأول على الابتكار والإبداع والتركيز على الجودة العالية لخدمة العملاء من خلال القنوات الرقمية والتقليدية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وأضاف أنه بخطوات مدروسة استطاع بوبيان الوصول بنجاح إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها والتي يمكن اختصارها باعتبارها حالة استثنائية تمكن البنك من خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق الخدمات الرقمية الذي ينمو بقوة وبسرعة.



وتشير أرقام بنك بوبيان إلى نمو سنوي كبير في قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يمكن القول ان الغالبية العظمي من العملاء الحاليين يستخدمون هذه الخدمات سواء من خلال الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للبنك.



وأوضح التويجري أن خدمات بوبيان الرقمية تلقى رواجا كبيرا، لاسيما بين شريحة الشباب، حيث تم تخصيص تطبيق حساب PRIME الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الرقمية الشبابية ومنصة تواصل رقمي مباشرة معهم يستمتعون من خلاله بخدمات الحساب الرقمية التي تتعلق بالخصومات والعروض المميزة إلى جانب الخدمات التقليدية والتي تتعلق بالحساب.



وأكد التويجري أن بنك بوبيان يواصل تقوية علاقاته بعملائه من رواد الأعمال باعتباره بنك الشباب الأول لتقديم مستوى مميز من الخدمات، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحلول والخدمات القائمة على جانبي الإبداع والابتكار وهو ما يوليه البنك اهتماما كبيرا لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة، لاسيما في الرقمنة لتتناسب مع الخدمات الحديثة والمتطورة التي بدورها تعزز في تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات المصرفية لإدارة الأعمال قد صممت خصوصا لتكون حلولا مصرفية ذكية تفهم احتياجات عملائها وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية لتحقيق مزيد من النجاحات ليعزز من خلالها دوره الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة مالية إسلامية مرموقة.

وحول رعاية البنك لمؤتمر تمكين الشباب، قال التويجري انها تأتي انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه المبادرين ورواد الأعمال المحليين كونهم إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني ونموه المستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز دور بنك بوبيان نحو تمكين رواد الأعمال المحليين وتزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها وذلك كونه أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتطرق التويجري خلال الجلسة إلى خطوات بوبيان في التوسع الرقمي من خلال إطلاق Nomo Bank كأول بنك رقمي إسلامي عالمي لبنك لندن والشرق الأوسط والتابع لمجموعة بنك بوبيان وكيف استطاع ان يثبت خلال فترة وجيزة قدرته التنافسية مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، حيث يشهد البنك نموا متواصلا سواء من حيث عدد العملاء أو ما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية رقمية مدعومة بأحدث الابتكارات المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يطرحها ليقدم من خلالها تجربة مصرفية تناسب أسلوب حياة عملائه.

وقال التويجري: ان تجربة البنك المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة مما يختصر من إجراءات مطولة تستغرق وقتا طويلا مما سهل على العملاء الإنفاق وتحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكل مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة.



برنامج Boubyan Accelerator



نظم بنك بوبيان في عام 2022 برنامج Boubyan Accelerator بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح، كما نظم لعملائه من حساب PRIME وجامعة الكويت هاكثون بالتعاون مع منصة PLUG AND PLAY العالمية بهدف دعم الابتكار والإبداع الرقمي.



رعاية العديد من المعارض الوظيفية



رعى بوبيان العديد من المعارض الوظيفية مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي كجزء من مسؤوليته في دعم الشباب، كما واصل البنك دعم موارده البشرية، لاسيما الوطنية التي بلغت نسبتها أكثر من 81% مع تمكين المرأة في العديد من المناصب القيادية.