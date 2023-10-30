أطلق البنك الأهلي الكويتي قرض التمويل الطبي دون فوائد (0% فوائد)، بهدف تجنب الأعباء المالية المتعلقة بالعلاجات والعمليــــات الجراحية في المستشفيات الخاصة.

وتعليقا على ذلك، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: نتفهم التحديات المالية التي يواجهها الأفراد والعائلات عندما يتعلق الأمر بتكاليف الرعاية الصحية، ومن خلال تقديم حلول التمويل دون فوائد من خلال القرض الطبي الجديد فإننا ملتزمون بمساعدة عملائنا في الحصول على العلاج الضروري دون القلق من أسعار الفائدة المرتفعة.



ويندرج القرض الطبي الجديد ضمن إطار القروض الاستهلاكية التي يقدمها البنك الأهلي الكويتي، بما يصل إلى 25 ألف دينار في المستشفيات والعيادات الطبية المعتمدة من قبل البنك، لفترة تتراوح بين سنة و5 سنوات، مما يسهل السداد بناء على القدرات المالية للعملاء، من دون شرط تحويل الراتب إليه مما يضمن الحصول على القرض بغض النظر عن الترتيبات المتعلقة بوظائفهم.

وأضافت معرفي: نهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات للعملاء للاختيار من بينها بما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية والفحوصات المطلوبة، من خلال الشراكة مع العديد من المستشفيات والعيادات الطبية، مما يمنح الفرصة للوصول إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية في الكويت.

ويظهر إطلاق القرض الطبي الجديد من البنك الأهلي الكويتي التزامه المتواصل بتعزيز فرص حصول الأفراد والعائلات على أفضل رعاية صحية ومساعدتهم على تحمل تكاليفها، ويهدف من خلاله الى تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم ومنح الأولوية لصحتهم والحفاظ على مستوى الرفاهية الذي يتمتعون به وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت نفسه.

ودعت معرفي في نهاية تصريحها العملاء إلى متابعة صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات المتنوعة التي يقوم بإطلاقها من أجل نيل ثقتهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها بطاقات البنك المتنوعة.



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.

هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي ـ مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.