%33 زيادة في عمليات شراء المواطنين بالخارج.. بلغت 74 مليون عملية خلال أول 9 أشهر

35.46 مليون عملية شراء عبر المواقع الإلكترونية من الخارج.. و178.7 مليوناً داخل البلاد

214.2 مليون عملية شراء «أونلاين» من داخل الكويت وخارجها.. بنسبة نمو بلغت 23.3%

60.78 مليون عملية سحب كاش ببطاقات مصرفية كويتية.. 2.3 مليون منها بالخارج





علي إبراهيم



كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء»، استنادا إلى أرقام رسمية، أن متوسط إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت يوميا وصل إلى نحو 125 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 أشهر الماضية، مقارنة مع نحو 114 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موزعة على 2.84 مليون عملية شراء مباشر ودفع «أونلاين» وسحب كاش في اليوم الواحد.



ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي فإن المواطنين والمقيمين أنفقوا نحو 34.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، قاموا خلالها بنحو 777.3 مليون عملية شراء ودفع وسحب نقدي، مقارنة بـ 31.19 مليون دينار لنحو 614.78 مليون عملية شراء خلال الفترة ذاتها من 2022.



وتفصيليا، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد معاملات الشراء، سواء من خلال نقاط البيع المباشر أو الدفع «أونلاين»، وصولا إلى سحب الكاش منذ بداية 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث شهدت ارتفاعا بنحو 26.4% بما قيمته نحو 162.5 مليون معاملة جديدة ليبلغ عدد العمليات الإجمالي نحو 777.3 مليون عملية شراء، مقارنة مع 614.7 مليون عملية شراء خلال الفترة ذاتها من 2022.



وأظهرت البيانات أن عمليات الشراء داخل الكويت استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 703.3 ملايين عملية منذ بداية العام الحالي، وذلك بارتفاع نسبته 25.77% بما قيمته نحو 144.13 مليون عملية شراء جديدة مقارنة مع 559.16 مليون معاملة شراء خلال الفترة ذاتها من 2022.



وبلغ عدد عمليات الشراء والسحب والدفع للمواطنين والمقيمين خارج الكويت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نحو 74 مليون معاملة بزيادة نسبتها 33% بما قيمته 18.4 مليون معاملة قياسا إلى عدد عمليات شراء بلغت 55.6 مليون عملية عن الفترة ذاتها من 2022.



الشراء المباشر



وارتفع عدد عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الداخل والخارج خلال أول 9 أشهر من 2023 بنحو 32.5% بما عدده 123 مليون عملية شراء ليبلغ عدد معاملات الشراء بنهاية سبتمبر 2023 نحو 502.29 مليون معاملة، مقارنة مع 379.19 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من 2022.



وأظهرت البيانات أن عدد معاملات الشراء المباشر عبر نقاط البيع داخل الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2033 بلغ 466.07 مليون معاملة بزيادة 32.16% بما عدده 113.43 مليون معاملة مقارنة مع 352.6 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من 2022.



وارتفع عدد معاملات الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الخارج بنحو 36.4% بما عدده 9.67 ملايين معاملة ليبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 36.21 مليون معاملة مقارنة مع 26.54 مليون معاملة بنهاية سبتمبر 2022.



أجهزة السحب



أظهرت البيانات أن المواطنين والمقيمين في الكويت قاموا بإجراء نحو 60.78 مليون عملية سحب أموال لإجراء المدفوعات عن طريق الكاش خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، وكان لافتا التراجع الطفيف في عدد معاملات السحب الكاش خلال تلك الفترة، إذ انخفضت بنحو 1.75 بما عدده 1.06 مليون معاملة سحب أموال قياسا إلى 61.8 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من 2022.



وأظهرت البيانات تراجع عمليات سحب الكاش من أجهزة السحب الآلي داخل الكويت بنسبة 1.34% بما عدده 799 ألف عملية، إذ بلغ عدد العمليات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 نحو 58.44 مليون معاملة مقارنة مع 59.24 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من 2022.



وتراجعت عمليات سحب الكاش خارج الكويت بشكل ملحوظ، إذ انخفضت بنسبة 10.38% بما حجمه 270.4 ألف عملية سحب ليبلغ عدد المعاملات 2.33 مليون عملية سحب كاش بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 2.6 مليون عملية سحب بنهاية سبتمبر 2022.



الدفع «أونلاين»



وتشهد عمليات الدفع أونلاين ازديادا ملحوظا عبر الحسابات المصرفية الكويتية سواء لعمليات الشراء من داخل الكويت أو خارجه، إذ ارتفع إجمالي عدد معاملاتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 بنحو 23.3% بما عدده 40.5 مليون عملية دفع لتبلغ نحو 214.23 مليون عملية، مقارنة مع 173.7 مليون عملية عن الفترة ذاتها من 2022.



وزادت عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت بنحو 21.4% بما عدده 31.49 مليون عملية شراء خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتبـــلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 178.78 مليون عملية شراء أونلاين، مقارنة مع 147.26 مليون عملية شراء عن الفترة ذاتها من 2022.



وشهدت عمليات الشراء أونلاين خارج الكويت زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 34% بما عدده 9 ملايين عملية شراء جديدة، لتبلغ 35.46 مليون عملية شراء بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 26.46 مليون عملية شراء عن الفترة ذاتها من 2022.



96.9 ألف نقطة بيع في الكويت



كشفت البيانات أن إجمالي أجهزة نقاط البيع في الكويت شهدت زيادة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 بنسبة تناهز الـ 11% بما عدده 9.37 آلاف جهاز، ليبلغ عددها الإجمالي بنهاية سبتمبر 2023 نحو 96.95 ألف جهاز نقطة بيع مقارنة مع 87.57 ألف نقطة بيع نهاية ديسمبر 2022، وهو ما يعكس النمو المستمر في ممارسة الأنشطة التجارية بالكويت.



2437 جهاز سحب آلي بالبلاد



على الرغم من التراجع النسبي في عمليات السحب الآلي بالكويت، تحرص البنوك المحلية على توفير خدماتها لكافة العملاء على أوسع رقعة جغرافية ممكنة للتسهيل عليهم وفق خيارات الخدمة المتاحة، وإثر ذلك ارتفع عدد أجهزة السحب الآلي في الكويت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 55 بما عدده 118 جهازا إضافيا ليبلغ عدد أجهزة السحب نحو 2437 جهازا بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 2319 جهازا بنهاية ديسمبر 2022.