أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للرماية دعيج العتيبي بتحقيق منتخب الكويت للقوس والسهم 4 ميداليات في البطولة العربية التي اختتمت أخيرا في السعودية باعتباره إنجازا جيدا وخطوة مهمة لتحقيق المزيد من التفوق في البطولات المقبلة لهذه الرياضة الأولمبية. وقال العتيبي في تصريح للصحافيين عقب حفل التكريم الذي أقيم مساء الأحد في مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي إن النادي يولي اهتماما كبيرا بهذه اللعبة إذ تعاقد مع مدربين أكفاء لتكوين قاعدة قوية من الرماة والراميات، مبديا تفاؤله بتحقيق انتصارات أخرى في المرحلة المقبلة. ونوه بما قدمه الرامي عبدالله مال الله المتوج بذهبية مسابقة (المركب) والرامية حنان المياس الحائزة الميدالية البرونزية في مسابقة (المركب) للسيدات، إضافة إلى رماة وراميات الكويت الفائزين بمسابقتي (المركب) للفرق والمختلط، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة للرماية الكويتية للنادي.



من جانبه، قال الرامي مال الله في تصريح مماثل إن البطولة شهدت تنافسا قويا في كل مسابقاتها نظرا إلى وجود عدد كبير من المنتخبات العربية، مضيفا أن فوز رماة الكويت بـ 4 ميداليات «أمر رائع لرياضة رماية القوس والسهم الكويتية».



وذكر أن فوزه وزملائه بهذه البطولة القوية سيكون دافعا لهم لإحراز إنجازات أخرى على الصعيدين القاري والدولي، مهديا هذا الفوز إلى القيادة السياسية للبلاد وأسرة الرماية الكويتية.