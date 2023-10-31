القاهرة - محمد صلاح



راهن العديد من أبطال مسلسل «عائلة الحاج متولي» على عدم نجاح إنتاج جزء جديد منه يحمل اسم «أولاد الحاج متولي»، واعتبروها محاولة لاستغلال نجاح الجزء الأول الذي لعب بطولته نور الشريف وماجدة زكي وفادية عبدالغني وغادة عبدالرازق وسمية الخشاب ومونيا، وعرض في رمضان عام 2001 على 12 محطة عربية. وتسعى الشركة المنتجة للجزء الثاني إلى عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان المقبل ويتكون من 30 حلقة، من بطولة ممثلين من جنسيات عربية مختلفة، منهم: وفاء عامر ونيرمين الفقي وإدوارد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبدالله العامري، وغيرهم.