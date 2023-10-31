في إطار التزامها المستمر بتسليط الضوء على القضايا الصحية وتعزيز الوعي في المجتمع الكويتي، وبرعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.محمد نظر، نظمت كلية العلوم الطبية المساعدة فعالية متميزة بمناسبة شهر الصحة النفسية.



تأتي هذه الفعالية في سياق التعاون المشترك بين قسم العلاج المهني وقسم المختبرات الطبية، حيث قدم القسمان برنامجا ثريا مكونا من مناظرة طلابية وجلسة نقاشية ذات أهمية خاصة إذ تناولت المناظرة والنقاش موضوعات متنوعة حول الصحة النفسية وتأثيرها على الحياة اليومية، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه الطلبة في حياتهم الأكاديمية.



شهدت الفعالية مشاركة نخبة من الدكاترة والمختصين في مجال الصحة النفسية، حيث تم التطرق لأحدث الأساليب والممارسات التي تسهم في دعم الأشخاص المعرضين لمشكلات نفسية، كما تمت مناقشة الأبحاث والدراسات الأخيرة في هذا المجال.



وأفادت د.دلال المعيلي بأن هذا الحدث هو خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية جامعة الكويت في تعزيز جودة حياة الطلاب وتقديم الدعم المستمر لهم في مسيرتهم التعليمية والمهنية.



وما زاد من قيمة الحدث هو المشاركة الفعالة من عدة جهات خاصة تعمل في مجال الصحة النفسية في الكويت، إذ تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون المجتمعي وربط الجهات الأكاديمية بالمؤسسات التخصصية لتحقيق أكبر فائدة للمجتمع.



وفي ختام الفعالية، أكد د.حمد الحمد على أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز من الوعي المجتمعي وتسلط الضوء على قضايا صحية حيوية، معبرا عن امتنانه لجميع المشاركين والداعمين لهذا الحدث المتميز.



كما شدد د.حمد الحمد على أن التركيز على الصحة النفسية ليس مجرد واجب أكاديمي، ولكنه من الضروريات التي تهدف إلى تحقيق توازن نفسي واجتماعي للطلاب وجميع أفراد المجتمع، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها العديد من الأشخاص، خصوصا في العالم الحديث الذي يشهد ضغوطا مستمرة.