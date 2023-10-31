أسامة دياب



أكد السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار ان 100 الف كويتي زاروا اسبانيا خلال الصيف الماضي. وكشف أغيلار في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن ان وفدا من جنوب اسبانيا وتحديدا من مدينة الميريا متخصصا في تقنيات الزراعة في المناخ الجاف سيزور الكويت في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرا إلى حرصه الدائم والمستمر على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.



وفي بيان أصدرته السفارة، وحصلت الانباء على نسخة منه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته لتدشين اول رحلة طيران مباشرة إلى مدينة برشلونة امس عبر الخطوط الكويتية بواقع 3 رحلات أسبوعيا في أيام الاثنين والخميس والسبت، وذلك بعد نحو عام من بدء الرحلات الجوية المباشرة الى العاصمة الإسبانية مدريد.



ولفت إلى ان الخط المباشر مع مدريد أصبح مبادرة ناجحة للغاية، سواء بالنسبة للشركة أو بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تقدما مطردا وملحوظا جنبا إلى جنب مع هذا الارتباط التاريخي المباشر بين البلدين الصديقين، موضحا ان برشلونة تعتبر واحدة من أجمل الوجهات السياحية في اوروبا وافتتاح الخط الجديد سيفتح المجال أمام المزيد من التواصل بين الشعبين الصديقين.



وأعرب أغيلار عن تقديره العميق «لإدارة الخطوط الجوية الكويتية على رهانها الحقيقي من أجل إسبانيا، وأنا متأكد من أن ذلك سيكون إيجابيا للشركة ولصالح علاقاتنا الثنائية».