هادي العنزي



بات في حكم المؤكد غياب لاعبي الفحيحيل أحمد الرياحي وعبدالرحمن الحنشي ومشاري الكندري وسعد عايض عن المباراة التي تجمع فريقهم مع الكويت، ضمن منافسات الجولة الـ 7 لدوري زين للدرجة الممتازة.



من جهته، أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس أن بداية الفحيحيل لم تكن جيدة، كما أن مدرب الفريق فراس الخطيب افتقد الحظ في جميع مباريات الدوري، وذلك لعدم مشاركة المحترفين الخمسة مجتمعين في أي من مباريات الدوري الست السابقة.

وقال لـ «الأنباء»: «الفريق جاهز لمواجهة أحد أفضل الفرق المحلية، ويتطلع إلى الصدارة دائما، وعليه فإن مواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا سوف نسعى الى تقديم أفضل المستويات، عطفا على الحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق حاليا بعد فوزه على النصر في الجولة الماضية (4-2)، ورغم الغيابات المؤثرة لعدد من اللاعبين، لافتا إلى أن «الأشاوس» امتازوا الموسم الماضي بالأداء الفني المتميز في أغلب مبارياتهم، لكنهم عانوا من ظروف صعبة حالت دون تقديمهم للأداء المطلوب.

وأشار عبدالقدوس إلى أن فترة الانتقالات الشتوية ربما تشهد تحركا نشطا للجهاز الإداري، عطفا على الأداء العام للفريق في المباريات المتبقية للدوري، وكذلك في مسابقة كأس سمو ولي العهد، مضيفا اننا الموسم الماضي تعاقدنا مع 4 لاعبين متميزين من بينهم المهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا، وقد كان عنصرا مؤثرا في أغلب مباريات الفريق.