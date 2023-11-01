بيروت - عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت امس السفير الفرنسي الجديد إيرفيه ماغرو برفقة وفد من السفارة في زيارة بروتوكولية، بمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وتخلل الزيارة عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة في الجنوب اللبناني وفلسطين.



وقد اطلع السفير الفرنسي شيخ العقل على موقف بلاده تجاه لبنان، ونظرة فرنسا حول القضايا الجارية على الساحتين اللبنانية والدولية.



وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها شيخ العقل للسفير ماغرو على «أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها، لكنه تساءل حول «المواقف الفرنسية خصوصا والأوروبية عموما المنحازة إلى جانب إسرائيل في حربها على غزة والفلسطينيين، والتي تستخدم فيها الأسلحة المحرمة، وتخرق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية في تحد صارخ للإنسانية».



وقال: إننا نتطلع لأن يكون الغرب عادلا ويعمل على وقف آلة الحرب الدائرة والنار والدمار والتهجير ومعه كل الدول الراعية للسلام، لكي تعيش منطقتنا والعالم بأمان واستقرار».



ونوه أبي المنى من جهة ثانية بمواقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الداعية إلى «وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في غزة».