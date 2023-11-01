عقد الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع اللجنة الـ21 في العاصمة العمانية مسقط.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أن أمينها العام جاسم البديوي بين في كلمة له خلال الاجتماع أهمية دور اللجنة في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني.



وأشار البديوي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك.



ووفقا للبيان عقد الوزراء جلسة حوارية عقب الاجتماع للحديث حول الاستراتيجيات الإسكانية المقامة على هامش أعمال (المؤتمر الإسكاني الخليجي الأول)، وفعاليات (الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول) في مسقط تم خلالها مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات الإسكانية في دول مجلس التعاون والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في هذا المجال.



وشارك المدير العام (المكلف) للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت راشد العنزي في الجلسة التي نظمتها أمانة مجلس التعاون ووزارة الإسكان بعمان إلى جانب كل من الوزراء المعنيين بالإسكان بدول مجلس التعاون.



وشهدت الجلسة الحوارية تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان (الدورة الخامسة لعام 2023) والمساهمين والداعمين لقطاع الإسكان المرشحين من دول المجلس.