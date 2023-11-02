عبدالعزيز الفضلي



اجتمع الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي مع ممثلي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وبحضور أصحاب وممثلي مدارس التعليم الخاص أمس، وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة. ويأتي الاجتماع للتنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، ومناقشة التصورات والحلول للازدحام المروري حول مدارس التعليم الخاص في منطقتي حولي وسلوى ووضع الخطط المرورية والاقتراحات التي تدفع للحد من الازدحام المروري في المناطق المحيطة بمدارس التعليم الخاص والطرق الرئيسية والفرعية لها.



وأكد اللافي تعاون الجهات المعنية بهدف الوصول إلى حلول سريعة تسهم في تسهيل الحركة المرورية مع دراسة الاقتراحات المقدمة كافة، للحد من الاختناقات المرورية تأمينا لسلامة الطلبة والطالبات.