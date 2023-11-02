عبدالعزيز الفضلي



ترأست وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا لمجلس الوكلاء بحضور كل من الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف أمينة الجابر والوكيل المساعد المنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي والوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف متروك المطيري والوكيل المساعد للتعليم الخاص بالتكليف د.سلمان اللافي والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي.



وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات التربوية ومعوقاتها وضرورة سرعة معالجتها حرصا على استقرار العملية التعليمية.



ووجهت الحمدان كل القطاعات لوضع خطة عمل تشغيلية للاستعداد للفصل الدراسي المقبل مع دراسة احتياجات الوزارة من المدارس الجديدة، وحثت على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات الإدارية بين جميع القطاعات، تحقيقا لميكنتها مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية سعيا لتحديثها.



ودعت القطاعات إلى عرض مشاريعها التطويرية الخاصة خلال الاجتماعات الدورية المقبلة.



في سياق آخر، دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية الى ضرورة تخزين أجهزة البصمة وملحقاتها في غرفة آمنة مع مراعاة سلامة الغرفة من حيث عدم تسرب المياه إليها أو سرقتها. وقالت الوزارة في كتاب وجهته للادارات المدرسية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نود أن نفيدكم علما بضرورة تسليم مفتاح الغرفة لحارس الأمن وذلك لتسهيل مهمة تركيب الأجهزة وملحقاتها أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي مع مراعاة عدم إغلاق غرف الإدارة وغرفة الكابينة الموجودة في الإدارة المدرسية، وذلك لضمان عدم تعطل سير العمل ومصلحته.