الزبيدي الإيراني يباع بـ 6 دنانير مقابل 9 دنانير للكويتي والشعوم متوافر بـ 3.5 دنانير للكيلو وسلة الربيان وصلت إلى 80 ديناراً للجامبو



محمد راتب



يشهد سوق السمك بمنطقة شرق خلال الأسبوع الحالي إقبالا من المواطنين والمقيمين للحصول على ما يزين الموائد من الأسماك الطازجة المحلية والمستوردة، إلا أن الربيان الكويتي هو أكثر ما يبحث عنه رواد السوق خاصة مع تزايد نموه ووصوله إلى الأحجام الكبيرة والجامبو.



«الأنباء» جالت في سوق السمك، وتابعت مزاد الربيان وبعض الأنواع الأخرى من الأسماك وتقصت عن أسعارها، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد البائع حميد مسلم أن وضع السوق خلال الأيام الأخيرة هو في أفضل أحواله، وذلك من حيث توافر أكثر أنواع السمك المحلي الطازج وكذلك المستورد من إيران وباكستان والهند وغيرها، مشيرا إلى أن الخير كثير وإقبال محبي الأسماك كبير في هذه الأيام ولله الحمد.



وأضاف مسلم أن الأسعار في متناول الجميع، وهي «أسعار عروض» والبسطات تبيع جميع أنواع الأسماك بأسعار مميزة، فالزبيدي الإيراني يباع بـ 6 دنانير مقابل 9 دنانير للكويتي، وكذلك الشعوم الكويتي متوافر بـ 3.5 دنانير للكيلو، في حين أن البالول الإيراني يباع بـ 4.5 دنانير والشيم الكويتي بـ 6 دنانير.



ولفت إلى أن أفضل أنواع الأسماك المتوافرة هي تلك المحلية التي تصطاد من المياه الإقليمية الكويتية، أو المستوردة من إيران.



المستزرع السعودي



أما علي أبوغالي فقد بين أن سلة الربيان زاد سعرها نسبيا، ووصلت إلى 80 دينارا للروبيان حجم الجامبو الكبير، وذلك بعد أن هبطت أسعارها إلى أقل من 40 دينارا خلال شهر أغسطس الماضي وبداية شهر سبتمبر، ثم ارتفع سعرها نظرا لانكسار حرارة الجو وتدرجها إلى البرودة، وهذا العامل يسهم في قلة المصيد.



وأشار إلى أن توافر الربيان المستورد ومن ضمنه السعودي المستزرع يعمل على تقليل حدة ارتفاع أسعار الربيان المحلي، نظرا للكميات الكبيرة التي تنزل إلى السوق، لافتا إلى أن سعر الكيلو الواحد من الربيان يتراوح بين 2.5 و3 دنانير حسب الحجم، في حين أن الحجم الجامبو يزيد سعره على ذلك.



وأضاف ان إقبال الناس على السوق لشراء الأسماك زاد خلال الأيام الأخيرة ولله الحمد، وذلك بالتزامن مع توفر جميع أنواع الأسماك من النويبي والشعوم والسبيطي، إضافة إلى وجود الأسماك الإيرانية والباكستانية، مما أدى إلى وفرة الأسماك وقلة الأسعار، وهذا الأمر أراح أصحاب البسطات عموما، بعكس فترة الصيف التي تشهد قلة في الأسماك المحلية.



أما البائع سعيد العراقي فقد بين أن أسعار الأسماك ممتازة، فالربيان الكويتي يباع على البسطات بسعر 3.5 دنانير، والجامبو بـ 4.5 دنانير، وقد وصلت السلة منه إلى 85 دينارا، في حين أن الهامور الكويتي نادر جدا، فإن هناك السيباس التركي والذي يباع الكيلو الواحد منه ما بين 3 دنانير و5 دنانير حسب الحجم، ويباع السبريم بـ 2.5 والسلمون النرويجي بـ 4 دنانير. والدنيس التركي بـ 2.5 دينار.