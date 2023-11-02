158.8 مليون دينار أكبر اعتمادات تنموية خلال العام المالي الحالي.. خصصت لـ «المطار الجديد»

143.5 مليون دينار.. ثاني أكبر اعتمادات مالية خلال العام وخصصت لمشروع مدينة المطلاع السكنية



أحمد مغربي - علي إبراهيم



تستمر الكويت في جهودها الدؤوبة نحو إنجاز مشاريعها التنموية، إذ أدرجت اعتمادات بنحو مليار دينار للإنفاق على 130 مشروعا تنمويا خلال العام المالي الحالي، من بينها 114 مشروعا مستمرا، و16 مشروعا جديدا، ووفقا لبيانات المتابعة التي اطلعت عليها «الأنباء» فإن قائمة أكبر 20 مشروعا تنمويا تنفق عليها الكويت خلال 2023/2024 بلغت الاعتمادات المقدرة لها نحو 886.17 مليون دينار، وجاءت تفاصيلها كما يلي:



1- توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 الذي قدرت له اعتمادات مالية بما قيمته 158.8 مليون دينار أنفق 19.25% منها حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما حدد تاريخ الانتهاء من المشروع في 1 سبتمبر 2024.



2- مدينة المطلاع السكنية وهو المشروع المسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتبلغ الاعتمادات المقدرة له في الميزانية 143.54 مليون دينار أنفق منها 3.01% حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما حدد تاريخ الانتهاء من المشروع في نهاية مارس 2025.



3- مصفاة الزور، وهو مشروع مسؤولة عنه مؤسسة البترول وتبلغ الاعتمادات المالية المقدرة له نحو 85.27 مليون دينار، فيما أنفق منها 14.57% حتى نهاية سبتمبر المنصرم.



4- إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لإحدى المناطق وهو المشروع الذي قدرت له اعتمادات بـ 79.12 مليون دينار أنفق منها نحو 29.85% فيما يظهر تاريخ انتهاء المشروع في أول يناير 2024.



5- مدينة صباح السالم الجامعية، وهي مشروع مستمر قدرت له اعتمادات بـ 72.8 مليون دينار وبلغت نسبة الإنفاق فيه 4.87% حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما حدد تاريخ نهاية المشروع في 30 سبتمبر 2029.



6- مشروع جنوب صباح الأحمد المسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقدرت له اعتمادات بـ 59.7 مليون دينار فيما حدد تاريخ انتهاء المشروع في 31 أغسطس 2029، ولم يسجل أي إنفاق من الاعتمادات حتى سبتمبر المنصرم.



7- مشروع جنوب سعد العبدالله المسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو مشروع إنشائي مستمر قدرت له اعتمادات خلال العام المالي الحالي بـ 40.08 مليون دينار ولم يسجل أي إنفاق حتى نهاية سبتمبر 2023، بينما من المتوقع انتهاؤه في 30 أبريل 2029.



8- مبان جديدة بمستشفى العدان وهو المشروع الذي قدرت له اعتمادات مالية بنحو 36 مليون دينار لم ينفق منها شيء حتى نهاية سبتمبر الماضي فيما يتوقع الانتهاء منها في 16 ديسمبر المقبل.



9- مدينة الكويت الطبية، وهو مشروع مسؤولة عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدرت له اعتمادات مالية بنحو 35.86 مليون دينار أنفق منها 3.93% بنهاية سبتمبر المنصرم، فيما حدد تاريخ انتهاء المشروع بنهاية مارس 2026.



10- مبنى جديد بمركز الكويت للسرطان وهو مشروع مسؤولة عنه وزارة الصحة وقدرت له اعتمادات خلال العام المالي الحالي بنحو 29 مليون دينار فيما انفق منها 0.18% ويتوقع الانتهاء منه في 22 أبريل 2024.



11- تطوير المدرج الشرقي بالمطار، وهو مشروع مسؤولة عنه الإدارة العامة للطيران المدني، قدرت له اعتمادات مالية بنحو 26.5 مليون دينار أنفق 13.29% منها بنهاية سبتمبر 2023 بينما يتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية نوفمبر 2024.



12- جنوب عبدالله المبارك وهو مشروع مسؤولة عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقدرت له اعتمادات بـ 21.94 مليون دينار أنفق نحو 13.41% منها بنهاية سبتمبر 2023 فيما يتوقع الانتهاء من المشروع بتاريخ 31 مارس 2025.



13- استكمال 14 ناديا رياضيا، وهو مشروع إنشائي مسؤولة عنه الهيئة العامة للرياضة وقدرت له اعتمادات خلال العام المالي الحالي بـ 20.57 مليون دينار وبلغت نسبة الإنفاق فيه 57.38% حتى نهاية سبتمبر 2023 فيما يقدر الانتهاء من المشروع بنهاية أبريل 2028.



14- مستشفى الصباح الجديد، وهو مشروع مسؤولة عنه وزارة الصحة وقدرت له اعتمادات مالية بـ 20 مليون دينار فيما لم يسجل أي إنفاق حتى نهاية سبتمبر الماضي بينما تشير الأرقام إلى أن المشروع سينتهي في 22 أغسطس 2024.



15- تطوير ميناء الشعيبة وهو مشروع إنشائي مسؤولة عنه مؤسسة الموانئ الكويتية وقدرت له 15 مليون دينار اعتمادات لم ينفق منها شيء بنهاية سبتمبر الماضي ويتوقع الانتهاء منه في 31 مارس 2027.



16- مدينة جابر الأحمد المسؤولة عنها المؤسسة العامة للرعاية السجنية وقدرت لها اعتمادات مالية بلغت 14.19 مليون دينار فيما لم ينفق عليها شيء حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي ويتوقع الانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2024.



17- تطوير ميناء الشويخ وهو مشروع إنشائي مسؤولة عنه مؤسسة الموانئ الكويتية وقدرت له اعتمادات مالية بـ11.2 مليون دينار أنفق 38.44% منها ومتوقع الانتهاء منه في نهاية مارس 2028.



18- ميناء مبارك الكبير وهو مشروع مسؤولة عنه وزارة الأشغال العامة وقدرت له اعتمادات مالية بلغت 9 ملايين دينار وبلغت نسبة الإنفاق عليه خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 23.03% ومن المتوقع انتهاؤه في 31 أكتوبر 2024.



19- الطريق الإقليمي المرحلة الثانية الجزء الشمالي والمسؤولة عنه الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقدرت له اعتمادات بـ 5 ملايين دينار أنفق منها 92.19% ويقدر الانتهاء منه في منتصف أبريل المقبل.



20- مراكز الشباب وهو مشروع يتبع الهيئة العامة للشباب وقدرت له اعتمادات بلغت 2.6 ملايين دينار لم ينفق منها شيء حتى نهاية سبتمبر المنصرم فيما يتوقع أن ينتهي بنهاية مارس 2028.