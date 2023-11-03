بوعركي: الكويت تسعى لبناء منظومة فاعلة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية البلاد



وقّعت الكويت والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني.



ومثّل الكويت في توقيع المذكرة التي تأتي في ثاني أيام المنتدى العالمي للأمن السيبراني الذي تستضيفه الرياض رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م. محمد بوعركي، فيما مثل المملكة محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني م.ماجد المزيد.



وحول مذكرة التفاهم، قال بوعركي في تصريح لـ «كونا» إن هذه المذكرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني بين الطرفين. وأكد أهمية التعاون في هذا المجال لما له من أثر إيجابي كبير في التصدي للهجمات السيبرانية وحماية الفضاء السيبراني.



وأعرب بوعركي في ختام تصريحه عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا المنتدى وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



هذا، وأكد اللواء ركن متقاعد م. محمد بوعركي أن الكويت تسعى لبناء منظومة فاعلة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية البلاد من تهديدات الفضاء السيبراني.



وأكد بوعركي خلال مشاركته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في العاصمة السعودية الرياض أهمية تعزير ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الإلكتروني.



وقال إن العنصر البشري مهم في الأمن السيبراني، فمن دون وجود عناصر مدربة ومتسلحة بالمعلومات والوعي، فقد يجعل تلك المنظومة مهددة لأي هجمات سيبرانية.



وأكد في هذا الصدد ضرورة أن يتلقى الجميع وليس المتخصصون فقط في التدريب المرتكز على تطوير المهارات الأساسية والتعريف ببعض الأدوات والتقنيات والأساليب التي يمكن استخدامها لضمان ممارسات إلكترونية أفضل في جميع المجالات.



ولفت إلى أهمية الأمن السيبراني للدول كونه يحافظ على حساسية وأمان المعلومات الخاصة بالمستخدمين ولاسيما التي قد تعرض الأشخاص للخطر أو الدول التي يقيمون فيها، وذلك لأن أي معلومة قد تكون هامشية أو غير مهمة بالنسبة لبعض الأفراد قد تكون هي حلقة الوصل التي يحتاجها المخترق للقيام بعمله.



وأكد أن الأمن السيبراني يساعد الدول على الحفاظ على سرية معلوماتها من الاختراق من قبل الدول المعادية أو التعرض لهجمات إلكترونية تسبب الشلل أو الخسائر المالية لاقتصادياتها وهو بدوره ما يمكن تصوره بكونه نوعا من أنواع الحروب الحديثة في عصرنا الحالي.



وحول مشاركته في أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، قال بوعركي ان المنتدى ناقش عددا من الموضوعات الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني ومن أهمها الفجوات السيبرانية والتطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.



وأشاد بالدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية من خلال استضافتها لهذا المنتدى العالمي الذي بات منصة عالمية للاستفادة من خبرات المشاركين والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والإستراتيجية.



وقال ان المنتدى أسهم في فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الإستراتيجي ودعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة في هذا الشأن بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.