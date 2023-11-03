تصدرت الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» قائمة أفضل شركات الطيران من حيث وسائل الراحة المناسبة للعائلات على مستوى العالم والتي قدمها موقع السفر «ذا فاميلي فاكيشن جايد»، لكنها خسرت نقطة واحدة في التصنيف بسبب الرسوم الإضافية التي تفرضها على الرضع.



وتعادلت الخطوط الجوية الكورية وخطوط «هاينان» الجوية الصينية في المركز الثاني، رغم أن الشركتين لا توفران إمكانية اختيار المقاعد مجانا وتفرض رسوما على الرضع، لكنهما تقدمان أولوية الصعود على متن الطائرة للعائلات وتقدم وجبات للأطفال ووسائل ترفيه وأسرة.



وبشكل عام، هيمنت شركات الطيران الآسيوية على قائمة الشركات الأكثر ملاءمة للعائلات التي تضم 11 شركة، لأن ثمانيا منها يقع مقرها في آسيا.



واعتمدت القائمة على مراجعة 34 شركة طيران اعتبارا من فبراير هذا العام من حيث عوامل تشمل راحة المقاعد، وحرية اختيار المقاعد، والصعود المسبق للعائلات، هذا، وتوفر كل الشركات الإحدى عشرة التي شملتها القائمة وجبات للأطفال وترفيها مجانيا لهم.



وأوضح الموقع أنه أجرى ذلك التصنيف ـ الذي يشمل المطارات أيضا ـ لأن السفر مع الأطفال يعد أمرا مرهقا بدءا من حمل أمتعة إضافية مع عربات الأطفال وحتى تأخير الرحلات الجوية والتغيرات غير المتوقعة في خطة السفر، وقد يشعر الأطفال بالملل والقلق، فضلا عن الضغوط الناتجة عن التعامل مع العديد من الإجراءات وجوازات السفر في المطارات لذلك قد يصبح الأمر مرهقا تماما للوالدين.



وفيما يلي قائمة شركات الطيران الأكثر ملاءمة للعائلات حول العالم في 2023 وهي كالتالي: الخطوط الجوية اليابانية، كوريان إير، هينان إيرلاينز، كانتاس، تشاينا ساوثرن إيرلاينز، الخطوط السنغافورية، تشاينا إيسترن إيرلاينز، إيفا إير، خطوط هاواي الجوية ولوفتهانزا وإيه إن إيه أول نيبون إيروايز.



كما أجرى الموقع تحليلا أيضا عن أفضل المطارات الملائمة لسفر العائلات، وصنفها من حيث وقت مغادرة الرحلات الجوية في الوقت المحدد، ومعدل إلغاء الرحلات، ومدى توافر خدمة الواي فاي غير المحدودة، وتوافر أماكن تناول الطعام والأنشطة الممكن القيام بها.



وتعادل مطار «مكسيكو سيتي خواريز إنترناشونال» المكسيسكي والأميركي «جون إف كينيدي الدولي» في صدارة الترتيب، بسبب معدلات إلغاء الرحلات الجوية المنخفضة، ووسائل الراحة المتوافرة، وخدمة الاتصال بالإنترنت «واي فاي» مجانية غير محدودة.



في حين اعتبر مطار «جيمبو الدولي» في كوريا الجنوبية الأقل ملاءمة للعائلات بسبب نقص وسائل الترفيه والمطاعم وخدمة الواي فاي المجانية.



وفيما يلي قائمة المطارات الأكثر ملاءمة للعائلات حول العالم في 2023 وهي كالتالي: مكسيكو سيتي خواريز إنترناشونال في المكسيك، جون إف كينيدي الدولي في الولايات المتحدة، وأوهير الدولي بالولايات المتحدة، وفيلادلفيا الدولي في الولايات المتحدة، ومينابوليس سانت. بول إنترناشونال في الولايات المتحدة، وفرانكفورت الدولي في المانيـــا، وتورونتــو بيرسون الدولي في كندا وسوكارنو هاتا الدولي في إندونيسيا والدورادو الدولي في كولومبيا وشانغي في سنغافورة وفوكاكا في اليابان.