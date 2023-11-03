يحيى حميدان



استعاد فريق الكرة ب‍نادي برقان جهود التونسي أسامة العمدوني ويوسف سعد في التدريبات الأخيرة قبل لقاء اليرموك بعد غد الأحد ضمن الجولة السادسة من دوري «زين» للدرجة الأولى.



وغاب العمدوني وسعد عن تدريبات «الذهبي» في الفترة الماضية بسبب تعرضهما للإصابة. كما اكتملت جاهزية المهاجم عبدالهادي خميس بعدما عانى من إصابة بسيطة في وقت سابق.



وقال مدير فريق برقان حصين السبيعي إن حضور اللاعبين والتزامهم في التدريبات الأخيرة كان واضحا، وهو ما يؤكد رغبتهم في تحقيق النقاط الثلاث أمام منافس صعب مثل اليرموك.



وبين، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن «الذهبي» سيخوض لقاء «اليرامكة» دون غيابات سواء للإصابة أو للإيقاف وسيكون جميع اللاعبين متاحين للمدرب محمد دهيليس.



وأشار السبيعي إلى أن ما يعكر صفو تدريبات برقان هو عدم امتلاك الفريق لملعب خاص به، ولذلك نتدرب حاليا على أحد الملاعب الفرعية في نادي النصر، وهذا الأمر يسبب حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للفريق بشكل عام.



وأضاف: «أتقدم بالشكر لمجلس إدارة النصر على إفساحهم المجال لنا للتدرب على ملاعبهم، وهو أمر يحسب لهم في إطار تعاونهم الواضح معنا أو مع غيرنا من الأندية».