ثامر السليم



أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة تشكيل هيئته الإدارية للعام النقابي 2023/2024 برئاسة محمد الرشود، ووليد الرشيدي وخالد الفدغم نوابا للرئيس، وعثمان العنزي أمينا للصندوق، وفالح الحسيني أمينا للسر، وضاوي العتيبي أمينا عاما للهيئة الإدارية، وفيصل المطيري نائبا للرئيس للشؤون التعليمية، ومبارك الحريجي نائب الرئيس للشؤون المالية، وعبدالعزيز الظفيري نائب الرئيس للشؤون الطلابية، وجوري مال الله نائب رئيس الهيئة الإدارية لشؤون الطالبات، وريم طلال الشطي رئيس اللجنة الإعلامية، وديمه المرزوقي رئيس لجنة البرامج والأنشطة، وأنوار العوضي رئيس لجنة التدريب والتطوير، وضحى السالم رئيس لجنة العلاقات العامة، ونافع الظفيري رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد مانع العجمي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ومنيرة البطي رئيس اللجنة الطلابية، ومرزوق العازمي مشرف عام الهيئة الإدارية، وعبدالعزيز العبيد رئيس اللجنة الاجتماعية، ومحمد الشمري رئيس لجنة التوعية الاجتماعية، ومبارك العازمي رئيس اللجنة الثقافية.



وقال الاتحاد: إننا في الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت نسعى من أجل رفعته ونبذل قصارى جهدنا بالعمل ومد يد التعاون مع إدارة الجامعة وطرق كل الأبواب لما فيه تحقيق مصلحة الجموع الطلابية والمحافظة على مكتسباتها وتحقيق المزيد منها بما يكفل لطلبة الجامعة مسيرة طلابية ناجحة.



وانطلاقا من يقيننا التام بدور الحركة الطلابية وتأثيرها الفاعل داخل المجتمع، ذلك الدور النابع من كونها جزءا أصيلا من هذا المجتمع فطلبة الجامعة هم سواعد الوطن وحملة مشاعل التنمية والتطوير وتحقيق النهضة المأمولة، فإننا نعاهدكم أن نكون أبناء أوفياء لهذا الوطن.