حسم الفنان خالد النبوي مشاركته في موسم مسلسلات رمضان المقبل، واستقر على تقديم رواية «إمبراطورية ميم» التي سبق وأن قدمتها «سيدة الشاشة العربية» فاتن حمامة في فيلم شهير عام 1972 بمشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة (وقتها) وظهور خاص للنجم الراحل أحمد مظهر.



وكتبت الرواية الأصلية عن أب يواجه أزمات في رعاية أولاده بعد وفاة زوجته، وتم تعديل الأحداث لتناسب فاتن حمامة، ومن المنتظر، بحسب موقع «سيدتي نت»، أن تخضع الأحداث لمعالجة عصرية، على يد السيناريست محمد سليمان عبدالمالك بالتنسيق مع المخرج محمد سلامة، الذي يواصل التحضيرات استعدادا لبدء التصوير في النصف الأول من نوفمبر المقبل.



ويعد مسلسل «إمبراطورية ميم» العمل الثاني الذي يجمع النبوي والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا معا في مسلسل «راجعين يا هوى» في العام قبل الماضي، وشارك في بطولة المسلسل كل من: أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوي، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.



وكان آخر أعمال خالد النبوي مسلسل «رسالة الإمام»، بطولة: أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم: السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.