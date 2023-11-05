620 ديناراً متوسط رواتب المؤمن عليهم في القطاع الحكومي.. و1465 ديناراً للقطاع النفطي



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن أعداد الخاضعين لمنظومة مؤسســــة التأمينـــــات الاجتماعية ارتفعت بنحو 8395 مستفيدا ومستفيدة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ زادت أعداد المؤمن عليهم بواقع 3597 شخصا، فيما ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياه بنحو 3382 شخصا، وزادت أعداد المستحقين ويصرفون بنحو 1416 شخصا.



تفصيليا، ارتفعـــــت الأعداد الإجمالية للخاضعين للتأمينات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2023 بنحو 8395 شخصا ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 684.67 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 676.27 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وتتضمن الأرقام زيادة أعداد المؤمن عليهم بنحو 3597 شخصا إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 421.35 ألف شخص مقارنة مع 417.75 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعت أعداد المدنيين المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الحكومي بنحو 3671 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 2023 نحو 331.08 ألف شخص، مقارنة مع 327.41 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022، وارتفعت أعداد المدنيين المؤمن عليهم في القطاع النفطي بنحو 214 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 2023 نحو 21.99 ألف شخص مقارنة مع 21.77 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، كما انخفضت أعداد المدنيين المؤمن عليهم في القطاع الأهلي بنحو 107 اشخاص إلى 51.62 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 51.7 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص فتراجعت أعدادهم خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنحو 181 شخصا ليبلغ عددهم 16.65 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 16.83 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وأظهرت البيانات أن متوسط رواتب المؤمن عليهم في القطاع الحكومي بلغ 620 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 617 دينارا بنهاية ديسمبر 2022، كما بلغت رواتب المؤمن عليهم في القطاع النفطي 1465 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1460 دينارا بنهاية ديسمبر 2022، وبلغت رواتب المؤمن عليهم بالقطاع الأهلي 975 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 954 بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ متوسط رواتب المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص نحو 631 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 603 بنهاية ديسمبر 2022.



أصحاب المعاشات



إلى ذلك، ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بنحو 3382 شخصا ليبلغوا بنهاية يونيو 2023 نحو 166.83 ألف شخص مقارنة مع 163.45 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وزادت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين من القطاع الحكومي بنحو 2235 شخصا خلال أول 6 اشهر من العام الحالي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 109.35 آلاف شخص مقارنة مع 107.11 آلاف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وزاد أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين من القطاع النفطي بنحو 75 شخصا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو، إذ بلغت أعدادهم في ديسمبر 2022 نحو 7802 متقاعد مقارنة مع 7877 متقاعدا بنهاية يونيو 2023.



وارتفع أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين من القطاع الأهلي بنحو 418 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 2023 نحو 10.45آلاف شخص مقارنة مع 10.04 آلاف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وزادت أعداد المتقاعدين من العاملين لحسابهم الخاص بنحو 165 شخصا خلال أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 5485 شخصا مقارنة مع 5320 شخصا بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعــــت أعــــــداد العسكريين من أصحاب المعاشات على قيد الحياة بنحو 489 شخصا خلال أول 6 اشهر من العام الحالي ليبلغ عددهم نحو 33.66 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 33.17 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



يأتي ذلك فيما بلغ متوسط المعاش التقاعدي بنهاية يونيو 2023 نحو 1294 دينارا شهريا، فيما بلغ متوسط المعاش للمتقاعدين من الحكومة 1182 دينارا، وللمتقاعدين من النفط 1818 دينارا، وللمتقاعدين من القطاع الأهلي نحو 1361 دينارا، وللمتقاعدين من العاملين لحسابهم الخاص نحو 728 دينارا وللمتقاعدين من العسكريين نحو 1609 دنانير.



المستحقون ويصرفون



فيما ارتفعت أعداد المستحقين ويصرفون بنحو 1416 شخصا ليبلغوا 96.47 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 95.06 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.



وبلغ أعداد المستحقين من الأرامل بنهاية يونيو 2023 نحو 28.97 ألف أرملة بمتوسط نصيب يبلغ 796 دينارا، ونحو 59.74 ألفا من الأولاد بمتوسط نصيب يبلغ 326 دينارا، و7756 من المستحقـــين الآخرين بمتوسط نصيب يبلـــغ 228 دينـــارا.