قتيبة النصف: التصنيف يؤكد متانة الوضع المالي للشركة



رفعت وكالة التصنيف «موديز» تقييمها الائتماني لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» من مستوى Baa2 إلى مستوى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس القوة المالية للتأمين (IFSR) للشركـــة، ويعبر عن مكانتها وقدرتها على النمو وتطوير أعمالها ومواجهة المنافسة.



ويؤكد التصنيف الجديد متانة أعمال شركة «بيتك تكافل» ووضعها المالي، وتنوع محفظة أصولها وقوة علامتها التجارية. حيث وضعت وكالة موديز في الاعتبار عدة معايير عند رفع تصنيف الشركة، أولها الأداء المالي القوي، الأمر الذي يعزز مكانتها في السوق كأكبر شركة تأمين تكافلي في الكويت، مع توافر احتمالات جيدة للمزيد من النمو، بالإضافة إلى قوة رأس المال، والعلامة التجارية التي تنتسب إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، علاوة على امتلاك الشركة لأصول قوية وجيدة مدعومة باستراتيجية استثمارية متحفظة تراعى الإبقاء على نسبة منخفضة للأصول عالية المخاطر HRA. وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيتك تكافل» قتيبة النصف، ان المؤشرات المالية لأداء الشركة قوية ومتينة وساهمت كعامل أساسي في رفع التصنيف الائتماني، مع توافر احتياطيات بحجم أكبر من المتطلبات، فيما زاد إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة بقيمة 34.3 مليون دينار عام 2022، ارتفاعا من 26.8 مليون دينار عام 2021، وبلغ الدخل الصافي 1.7 مليون دينار في 2022، مقارنة مع مليون دينار في عام 2021.



وشدد النصف على انه يتم دعم التصنيف أيضا من خلال التنويع القوي للمنتجات والخدمات الخاصة بالشركـــات والأفراد بشكل متوازن، الأمر الذي يوفر فرص نمو لأعمال الشركة وإمكاناتها، مع تفضيل منتجات التامين التكافلي الآخذ في الارتفاع، رغم المنافسة القوية، بالإضافة الى الحصافة في إدارة المخاطر والحوكمة ودعم كفاية رأس المال وفتح خطوط أعمال جديدة.



وأعرب عن سعادته برفع وكالة موديز لتصنيف الشركة الائتماني، مشيرا الى ان استراتيجية عمل الشركة تدفع دوما لتقديم فرص تأمينية مبتكرة، توفر تجربة استثنائية لعملائها، وتمثل قيمة مضافة لسوق التأمين التكافلي بصفة خاصة وسوق التأمين الكويتي بصفة عامة، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية بمزيد من الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية والتنوع والشمولية لكافة الاحتياجات، مع تلبية مطالب معظم الشرائح في المجتمع. وأكد النصف على الدور الاستراتيجي التي تقوم به «بيتك تكافل» من توسيع نطاق الخدمات التأمينية في الأسواق الخليجية والعربية، وذلك لتوفير الغطاء التأميني لعملاء «بيتك»، وتماشيا مع الخطط الاستراتيجية لـ «بيتك» بالتوسع في النطاق الجغرافي كأكبر مؤسسة مالية إسلامية.