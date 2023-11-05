هادي العنزي



أبدى المدرب البوسني داركو بيتروفيتش سعادته بالعودة إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، الذي يعده بمنزلة «أسرته» في الكويت.



وخلال اتصال هاتفي مع «الأنباء»، قال داركو: «تولي المهمة الفنية لأي فريق في منتصف الموسم مهمة صعبة على المدرب، خاصة أنه لا يعرف كيفية تحضير الفريق لبداية الموسم، وأيضا لعدم المعرفة الدقيقة بتفاصيل الفريق، لكنه في الوقت ذاته تحد يستحق التضحية».



وقد جاءت الاستعانة بالمدرب البوسني بعد إقالة الألماني توماس بردرايتش إثر خسارة «الأخضر» من النصر 1-3 في المواجهة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 7 لدوري زين للدرجة الممتازة، بالإضافة إلى النتائج السيئة للفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ومن المقرر أن يباشر مهمته الخميس المقبل.



وأشار داركو إلى أنه صنع فريق منافس حينما تولى تدريب المراحل السنية بالنادي العربي وكذلك الفريق الأول، مضيفا: «لست على معرفة كبيرة بالفريق الحالي، حيث أغلب اللاعبين الذي أعرفهم جيدا غادروا النادي، وعليه فإنني سأحتاج إلى وقت بدرجة كبيرة، لصنع منظومة متكاملة للفريق عبر نظام واضح ومحدد، لكي أتمكن من صنع فريق جديد منافس على جميع الألقاب، وهذا الأمر ليس بغريب على العربي الذي دائما يتطلع للفوز بالألقاب الكبيرة، وسأقدم أفضل ما لدي مع الجهاز الإداري واللاعبين لتحقيق طموحات الإدارة وجماهير النادي».



ووجه داركو رسالة إلى جماهير العربي في ختام حديثه لـ «الأنباء»، قائلا: «أنتم الأفضل، دائما تقفون خلف فريقكم، وسأعمل ما في وسعي لإسعادكم».



وسبق لبيتروفيتش (58 عاما) العمل مع العربي في مراحل الناشئين، كما قاد الفريق الأول وحقق نتائج لافتة، ليرحل بعدها لقيادة كاظمة، ومن ثم الوحدات الأردني، كما درب المنتخب الأولمبي للبوسنة، بالإضافة إلى العديد من الفرق هناك.



إلى ذلك، باشر «الأخضر» تدريباته في البحرين استعدادا لمواجهة الرفاع البحريني المقررة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي.



وشهدت قائمة المباراة تواجد عدد من اللاعبين الذين غابوا عن الفريق في المباريات السابقة أمثال الثلاثي سلطان العنزي، وسلمان العوضي، والحارس سليمان عبد الغفور، إلى جانب عيسى وليد ووليد الصبار.



ويحتل العربي حاليا المركز الثاني بالتساوي مع الزوراء العراقي برصيد 4 نقاط خلف الرفاع المتصدر بـ 7 نقاط، فيما يقبع النجمة اللبناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.