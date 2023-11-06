ينظم قسم العلوم البيولوجية في كلية العلوم بجامعة الكويت المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيولوجية والمزمع عقده خلال الفترة من 25 - 28 نوفمبر 2023، في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأفادت رئيس المؤتمر د. نرجس دشتي أن المؤتمر سيضم نخبة من المستشارين الدوليين والإقليميين والمتخصصين من مختلف الجامعات والمنظمات البحثية المرموقة، لتبادل المعرفة والأفكار وآخر ما توصلوا إليه من اكتشافات علمية، وذلك من خلال برنامج علمي يستهدف أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال العلوم البيولوجية، وكذلك الاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقات وآخر التطورات في المجالات المتعلقة في العلوم البيولوجية، والكشف عن الخبرات المحلية والإقليمية المتوفرة في مجال العلوم البيولوجية، كذلك الاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في الأبحاث المقدمة في المؤتمر مما سيفتح المجال للتعاون العلمي المحلي والإقليمي.



ويشارك في المؤتمر من الكويت باحثون محليون وطلبة خريجون وطلبة الدراسات العليا من جامعة الكويت وباحثون إقليميون وطلبة خريجون من الدول المجاورة، وبمشاركة العديد من الجهات العلمية والمؤسسات كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وتقدمت د. نرجس دشتي رئيس المؤتمر بالشكر للإدارة الجامعية، موضحة أن المؤتمر سيكون بدعم كامل من جامعة الكويت التي لا تألو جهدا في دعمها للبحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية للرقي والنهوض بالمستوى العلمي والبحثي للجامعة، وكذلك مساهمة كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تهدف وتعمل دائما على تعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار لما فيه خدمة لهذا الوطن المعطاء.