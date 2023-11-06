آلاء خليفة



افتتحت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا معرض الفرص الوظيفية الثاني ومعرض مشاريع التخرج لطلبتها أمس بحضور نائب رئيس مجلس أمناء الكلية دانة الملا ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين وعميد كلية الهندسة د.علي شمخة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية. وعلى هامش افتتاح المعرض في مبنى الكلية بمنطقة الدوحة، أشادت نائب رئيس مجلس أمناء الكلية دانة الملا بالمشاريع الطلابية المشاركة في المعرض، مشيرة إلى اطلاعها على المشاريع الجديدة والمبتكرة والزاخرة بالإبداع والتي تقدم الحلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع، مشيرة إلى ان المشاريع صديقة للبيئة تواكب تطلعات سوق العمل في المستقبل، لافتة إلى ان من ضمن المشاريع مشاريع خاصة بالصم ولغة الاشارة والروبوتات وغيرها.



بدوره، أكد رئيس الكلية د.خالد البقاعين ان هذا يعد المعرض الوظيفي الثاني في عمر الكلية ونقترب بعدد خريجينا من ألف ونفتخر بوجود شركات كبرى معنا في هذا المعرض لإتاحة الفرصة لخريجينا للتعرف على الفرص الوظيفية. وأضاف د.البقاعين: خريجونا عبر السنوات الماضية أثبتوا قدراتهم وأصبح عليهم طلب كبير من جهات متعددة وذلك لأسباب عدة، ومنها أننا في الكلية نقدم تخصصات في التكنولوجيا المتقدمة وهي تخصصات نادرة في الكويت، لافتا إلى ان الكلية كانت من أولى الجهات الأكاديمية في الكويت التي تطرح تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها ونركز جدا على الناحية العملية وقمنا بتصميم مختبرات مميزة من نوعها.



وأشار إلى أن عدد الجهات المشاركة في المعرض الوظيفي بلغ 14 جهة متخصصة في قطاعات التكنولوجيا والبنوك وهو قطاع مهم وكذلك لدينا مشاركة من عدة جهات حكومية.



من جانبه، ذكر عميد كلية الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.علي شمخه ان الكلية قامت بتخريج 3 دفعات وستقوم بتخريج الدفعة الرابعة نهاية الشهر الجاري. وقال شمخه في تصريح لـ «الأنباء» ان الكلية تضم 3 تخصصات وهي: علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وهي برامج فريدة من نوعها.



من ناحيته، أشار الاستاذ المساعد في تخصص الامن السيبراني د.باسل العثمان إلى ان جميع المشاريع الطلابية المشاركة بالمعرض تحاكي الواقع العملي، مشيدا بمستوى خريجي الكلية الذين يبلون بلاء حسنا في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.