تحدثت الفنانة علا غانم عن مشاكلها مع طليقها التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تمر بمرحلة غير جيدة من حياتها بعد أن أصبحت أخبارها وحياتها داخل ساحات القضاء، وقالت: «أنا كممثلة حساسة فيما يخص السوشيال ميديا وأحب أن الجمهور يشوف مني كل حاجة حلوة وميشوفش أي مشاكل، وأحب أطلعلهم بأخبار سعيدة».



وتابعت علا، خلال لقائها ببرنامج «الراديو بيضحك»: «بمر بمرحلة مش حلوة ومحاطة بأكاذيب، وكل مشاكلي دخلت القضاء وخدت خطوات سليمة، وثقتي في القضاء ونزاهته ثقة عمياء محدش هيقدر يهزها ولكن الوقت طويل شوية»، واستكملت: «خدت أولى خطواتي في استرداد بيتي وكل حاجة هترجعلي».



وتطرقت غانم إلى الفن، حيث أكدت أنها تختار أدوارها بعناية أبرزها أدوار الأم، قائلة: «بيفرق معايا إني أعمل أدوار أم لولاد كبار، زمان اتعرض عليا دور أكون أم لبنت ومقبلتش الدور لأنها كانت كبيرة مش هعرف آخدها على حجري، ومعنديش أي تحفظات علي إني أعمل أدوار أم ولكن أعمل أم لناس قد بناتي».