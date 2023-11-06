برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، انطلقت مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بنسختها الـ 26 تحت شعار «مكنون».



وشاركت جامعة الكويت، ممثلة في عمادة شؤون الطلبة، بـ 23 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت بواقع 9 طلاب و14 طالبة بدرجات حفظ وتجويد مختلفة.



وفي هذا الصدد، ذكرت القائم بأعمال مراقب إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة خلود اليعقوب، أن الهدف من خلال هذه المسابقات هو تشجيع الطلبة بجامعة الكويت على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وتعظيم كتاب الله تعالى في نفوس الطلبة، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله تعالى.



جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقدمها الأمانة العامة للأوقاف لجميع المواطنين الكويتيين، وتنقسم إلى فئتي النشء والشباب.