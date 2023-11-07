تطبيقاً لسياساتنا في المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص عن طريق استقطاب وتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية من الخريجين، والتي ستسهم في تعزيز تحقيق أهدافنا في النمو الاستراتيجي، شاركت مجموعة الملا في المعرض الوظيفي الثاني لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، والذي أقيم في حرم الكلية بمنطقة الدوحة في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر.



وتم افتتاح المعرض الوظيفي بحضور الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا ونائبة رئيس مجلس الأمناء بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة أنور الملا، يرافقها رئيس الكلية البروفيسور خالد البقاعين، حيث تم الإعلان رسميا عن افتتاح المعرض الوظيفي الثاني في مراسم حفل رسمي أقيمت في حرم الكلية.



وفي بيان لها، قالت الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا ونائبة رئيس مجلس أمناء رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دانة أنور الملا: في مجموعة الملا، نحن نتطلع دائما إلى توظيف الخريجين الجدد من المهندسين الكويتيين في مختلف قطاعات العمل ضمن مجموعتنا متنوعة الاختصاصات، وستتم الاستفادة من الخبرة الأكاديمية التي يتلقاها هؤلاء الشباب والشابات في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في دعم مساعينا للتطور والنمو في جميع قطاعات أعمالنا.



وأضافت: تقدم مجموعة الملا باقة متنوعة من الفرص الوظيفية بين مختلف شركاتها لأولئك الذين هم على استعداد لقبول تحدي الانضمام إلى القطاع الخاص وبناء مستقبل أكثر إشراقا لأنفسهم ولبلدهم الكويت.



وخلال المعرض الوظيفي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، تلقى الطلاب وخريجو الدراسات الهندسية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا شرحا عن الفرص الوظيفية المتوافرة للمهندسين في القطاعات المتنوعة ضمن مجموعة الملا، وشارك في المعرض أعضاء فريق العمل في إدارة الموارد البشرية من مختلف أقسام مجموعة الملا وقطاعات الأعمال فيها بما في ذلك مجموعة الملا للسيارات، شركة الملا الهندسية، وشركة الملا للإجارة والتأجير، التي اغتنمت هذه الفرصة لتسليط الضوء على تنوع فرص العمل الواعدة والنمو والتطوير الوظيفي الموجودة في مجموعة الملا سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي لطلاب الهندسة الكويتيين الشباب والخريجين الجدد.



وكونها عضو في مجموعة الملا ومن خلال التحالف الاستراتيجي الذي يربطنا بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، تلتزم مجموعة الملا باستقطاب وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية ومساعدة شباب الكويت الطموح على تحقيق أحلامهم بمستقبل وظيفي مزدهر.



وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الملا كانت قد شاركت أيضا في المعرض الوظيفي الأول للكلية العام الماضي.