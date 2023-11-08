فهد الغانم: فخورون بما حققته الشركة من استقرار ومعدلات نمو كبيرة.. تعكس أداءها ومتانة مركزها المالي

نعمل على تنمية حقوق مساهمينا وفق خطة استراتيجية نجتهد في تنفيذها لتخطي التوقعات وتحقيق طموح المساهمين

لدينا استثمارات متنوعة في الكثير من الأسواق بخلاف حضورها القوي محلياً ومؤهلون لتحقيق أعلى العوائد

نتعامل مع التحديات والمخاطر التي يشهدها سوق السيارات عالمياً في ظل نهج يقوم على تقديم الحلول والبدائل



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تحقيق أرباح صافية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت 20.93 مليون دينار، بما يعادل ربحية سهم 76.37 فلسا للسهم الواحد، بنمو يصل إلى 53.53% مقارنة بأرباح بلغت 13.63 مليون دينار، وبربحية سهم 49.22 فلسا للسهم عن الفترة المقابلة من العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 بلغت 195.53 مليون دينار، بمعدل نمو بلغ 41.87% مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس متانة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الشركة وما تقدمه من خدمات تحظى بثقة العملاء والسوق بشكل عام. وبلغ إجمالي الأصول المملوكة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 222.34 مليون دينار، مقارنة بـ 158.59 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو يبلغ 40.2%. وسجلت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة اﻷم نموا بنسبة 37.99% لتصل إلى 75.44 مليون دينار، مقارنة بـ 54.67 مليون دينار للفترة المقابلة من العام 2022، حيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لأداء الشركة.



وتعقيبا على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات م.فهد علي الغانم عن فخره واعتزازه بما حققته شركة أولاد علي الغانم للسيارات من استقرار ومعدلات نمو كبيرة تعكس أداءها ومتانة مركزها المالي.



وقال الغانم: «نعمل بجد ونستهدف تنمية حقوق مساهمينا وفقا لخطة استراتيجية نجتهد في تنفيذها على أرض الواقع، فالشركة قادرة على تخطي التوقعات وتحقيق طموح المساهمين بمختلف شرائحهم».



وأضاف ان الشركة لديها توجهات تكفل لها الاستدامة والمحافظة على قوة وضعها المالي، لافتا إلى أن سياسة الانتشار ترتكز على حزمة من المعطيات الفنية التي تتقدمها قراءة السوق بشكل جيد وما يحتاج اليه العملاء في المقام الأول.



وتابع أن الشركة لديها استثمارات متنوعة في الكثير من الأسواق، بخلاف حضورها القوي محليا، مشيرا إلى أن ثقة الشركة في أدائها المالي يؤهلها لمزيد من المنافسة لتحقيق أعلى العوائد لمساهميها.



وأكد الغانم أن الشركة تتعامل مع التحديات والمخاطر التي يشهدها سوق السيارات عالميا في ظل نهج يقوم على تقديم الحلول والبدائل التي تضمن لها الاستمرارية وتحقيق المزيد من الإنجازات المستهدفة.