تستعد شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، لتنظيم فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، تزامنا مع أسبوع ريادة الأعمال، حيث تمتد فعاليات المؤتمر لمدة 12 ساعة يوميا بدءا من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، بمشاركات خليجية وعربية وعالمية. وفي هذا السياق، قالت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسسة شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي إن المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع سيقام بالتوازي مع الاكسبو الافتراضي الأول في الشرق الأوسط والذي يضم اكثر من 500 مشارك.



وأضافت ان المؤتمر سيحظى بمشاركة 50 دولة عالمية بـ 222 من الخبراء والنخبة الاقتصادية المتخصصة، و39 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية من الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية نحو الاقتصاد الرقمي والتنويع الاقتصادي الذكي القائم على البرامج العالمية.



كما سيشارك في المؤتمر 45 مخترعا ومبتكرا عالميا حصلوا علي براءات الاختراع والجوائز العالمية و80 شركة استشارية عالمية، وذلك عبر 39 جلسة نقاشية، حيث سيركز المؤتمر على 10 محاور رئيسة خلال 12 ساعة يوميا على مدار 3 أيام.



وبينت المباركي أن المؤتمر سيشهد مشاركة كل من: د.موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم سابقا، ود.فايز الظفيري مدير جامعة الكويت، وأنس ميرزا الرئيس التنفيذي للمجموعة شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، ومشعل السبيعي مدير عام الهيئة العامة للشباب، وفيصل الصواغ رئيس نقابة الإعلام الإلكتروني،



بالإضافة إلى السفير د.صالح الخروصي سفير سلطنة عمان لدى الكويت، وزياد نكد رئيس البنك الدولي، ووليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين» الكويت، وحفيظ اسد ممثل منظمة الأمم المتحدة، ومن المملكة العربية السعودية الأميرة هند بنت عبدالرحمن، وم.مصعب الفضالة المدير للعام لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي.



ومن دولة الإمارات العربية المتحدة سيشارك الشيخ م.سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وكذلك الشيخة د.هند القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي، ومن دولة البحرين الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة، ومن دولة قطر الشيخ د.ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق.