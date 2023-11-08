المحرر البرلماني



أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد المطير حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دفع السلطتين نحو مزيد من الإنجاز والإنتاجية بما يحقق طموح الشعب. وقال المطير في تصريح صحافي «تشرفت بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، واستمعت إلى نصائحه وتوجيهاته». وأضاف: «ظهر واضحا من خلال اللقاء مع سمو ولي العهد حرصه على دفع السلطتين إلى مزيد من الإنجاز والإنتاجية بما يحقق طموح الشعب، وأن الرضا التام عن أداء السلطتين عند سموه لا يكون إلا بعد تحقيق القدر الأكبر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين». وأكد المطير أنه «بعد لقاء سموه زاد اليقين أن هذا هو المفهوم من النطق السامي، فالذي لمسته بوضوح هو التحفيز والتشجيع على الاستمرار بالتنسيق، وتحقيق الإنجازات، وليس أي تفسير آخر، عندها سيتحقق رضا سموه الكامل عن أداء السلطتين». من جهته، قال النائب عبدالوهاب العيسى: رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد المطير نقل لي رسالة من سمو ولي العهد متضمنة دعمه الكامل للحكومة للعمل والإنجاز. وأضاف: هذه الرسالة الواضحة من سموه تأتي تأكيدا لما نسعى إليه كنواب في أن تكون هناك حكومة واحدة تدير البلد وهي صاحبة القرار التنفيذي النافذ، خاصة بعد أن اتضح خلال الفترة السابقة أن الكويت تدار بحكومتين في داخل القصر الواحد.



«وعليه كان موقفنا المعلن من عدم التعاون رسالة احتجاج سياسي على محاولة نقل صراع الحكومتين الى قاعة عبدالله السالم، فإما دعما صريحا واضحا لحكومة واحدة أو الاستقالة وحل مشاكل الأسرة بعيدا عن الشعب ومجلسه».



وزاد العيسى: ‏وبما أن الرسالة التي وصلت للمجلس مضمونها أن في الكويت حكومة واحدة فقط يرأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بدعم ومباركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بكامل الصلاحيات بدون تعطيل او عرقلة، أصبح الخيار «المرحلي» القادم هو مد يد التعاون للحكومة الحالية بشرط استعجال الملفات العاجلة ومنها تسكين القياديين وإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي الذي عانى خلال الحقبة السابقة من تفشي الفساد وتعطل التنمية.