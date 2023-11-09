انطلقت دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بالشراكة مع بنك وربة، حيث شاركت إدارة الأنشطة الرياضية التابعة لعمادة شؤون الطلبة من خلال فريق جامعة الكويت لكرة الطائرة (طلاب) الذي لعب بدوري اتحاد المدارس والتعليم العالي مع فريق ‏كلية الكويت التقنية، وذلك على ملعب جامعة الخليج للعلوم.



واستطاع فريق جامعة الكويت الفوز بالمباراة على الفريق المنافس بنتيجة 2-1، كما استطاع لاعبو فريق جامعة الكويت الفوز على فريق الجامعة الأسترالية بنتيجة 2-0، وبذلك يرتفع رصيد نقاطه إلى 7 نقاط ويتأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي من البطولة.