أطلقت الشرطة في بنغلاديش الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين بعدما شاب العنف احتجاجا للمطالبة بزيادة أكبر في الأجور، مما أسفر عن وفاة امرأة.



وقالت الشرطة إن المئات خرجوا إلى الشوارع في غازيبور، مركز صناعة الملابس على مشارف العاصمة داكا.



وأوضح ضابط في الشرطة المحلية قائلا «أغلق العمال الطرق وخربوا العديد من المركبات. اضطررنا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق العمال المشاغبين الذين كانوا يرشقوننا بقطع من الطوب».



جاء ذلك غداة إعلان حكومة بنغلاديش أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 56.25% إلى 12500 تاكا (114 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، وهي أول زيادة منذ خمس سنوات، لكن العمال يطالبون بمثلي المبلغ المعروض تقريبا.



ونددت وزارة الخارجية الأميركية بالعنف، وقالت في بيان «ندعو حكومة بنغلاديش لحماية حق العاملين في الاحتجاج السلمي والتحقيق في مزاعم توجيه تهم جنائية مزيفة إلى العمال وزعماء العمل».



وساعدت الأجور المنخفضة بنغلاديش على بناء صناعة الملابس لديها، إذ يوظف حوالي أربعة آلاف مصنع أربعة ملايين عامل يوردون علامات تجارية عديدة.



وتعد الملابس الجاهزة دعامة أساسية للاقتصاد وتمثل ما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي.