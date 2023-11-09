عبدالعزيز الفضلي



نظمت إدارة التقنيات التربوية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة على مسرح ديوان عام وزارة التربية، ورشة عمل الخبراء للحوار مع المعلمين لعرض ومناقشة أهم القضايا والمواضيع المتعلقة بتغير المناخ، والتحضير لمؤتمر قمة المناخ تحت عنوان «تأثير التغير المناخي على الكويت»، بإشراف مدير التقنيات التربوية د.غانم السليماني وبحضور عدد من الخبراء والمختصين. وقال مدير إدارة التقنيات التربوية د.غانم السليماني إن التغير المناخي من الملفات العالقة ببن دول العالم، وعلينا أن نتخذ المواقف الإيجابية للحد من أضرار التغير المناخي، الذي يؤثر على الطقس.



وأضاف السليماني أن وزارة التربية لها دور في تعزيز التوعية، من خلال الأنشطة التربوية التي تعمل عليها المدارس حول قضايا المناخ، وتشجيع الطلبة على التوعية والمشاركة في الجهود لمكافحة التغير الضار للمناخ.



وأعرب عن سعادته بمناقشة مثل هذه المواضيع المهمة، شاكرا الجمعية الكويتية لحماية البيئة للجهود التي يقومون بها، متمنيا للجميع التوفيق.



.. وتراجع بيانات شاغلي وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة



عبدالعزيز الفضلي



طلبت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي من وكيلة التعليم العام بيانات شاغلي وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية ومجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة. وقالت العنزي في كتابها، التي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى التكرم بالموافقة والإيعاز إلى جهة الاختصاص لديكم لتزويدنا بكشوف وإحصائية لشاغلي مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية ومجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة العاملين بالمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني من الكويتيين وغير الكويتيين، موضحا بها مركز العمل للوظائف التالية:



٭ باحث اجتماعي



٭ باحث نفسي



٭ مصمم تقنيات



٭ مشرف تقنيات



٭ أمين مكتبة



٭ منسق نشاط تربوي



٭ موجه خدمة اجتماعية



٭ موجه خدمة نفسية



٭ موجه نشاط تربوي



٭ موجه نشاط مكتبات



٭ موجه تقنيات تربوية.