أصدرت الممثلة الأميركية ميغان فوكس كتابها الشعري الأول المعنون: «Pretty Boys Are Poisonous» أو (الأولاد الوسيمون سامون)، والذي صدر أمس عن دار النشر الأميركية «سيمون وشوستر».



وبهذه المناسبة، كشفت فوكس (37 عاما) عن غلاف الكتاب في منشور عبر «إنستغرام»، أرفقته بتعليق قالت فيه: «هذه القصائد كتبت في محاولة لاستئصال المرض الذي أصابني بسبب صمتي، لقد أمضيت حياتي كلها في إخفاء الأسرار».



وأضافت: «حريتي تعيش في هذه الصفحات، وأتمنى أن تلهم كلماتي الآخرين لاستعادة سعادتهم وهويتهم باستخدام صوتهم لإلقاء الضوء على ما دفن ولم ينس في الظلام».



ووصفت دار نشر «سيمون وشوستر» في بيان الكتاب بأنه «أول ظهور قوي لواحدة من أكثر النساء شهرة في عصرنا»، لافتة إلى أنه يضم 70 قصيدة.



واضافت ان «القصائد مفجعة ومليئة بالألم»، وعرضت مقطعا من إحدى القصائد، جاء فيها: «أخيرا أدركت أني كنت أعيش في سجن فرضته على نفسي لفترة طويلة.. لأني تركت أشخاصا آخرين يخبرونني من أنا».