أكد رئيس مجلس إدارة نادي «انسباير» الكويتي الرياضــــي للسيــارات والدراجات الآلية د.فلاح المهاوش أن اللجنة المنظمة أنهت كافة تحضيراتها لانطلاق بطولة «انسباير الكويت» التي تقام يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، في مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة عريفجان.



وأشاد المهاوش بتعاون جميع اللجان العاملة في البطولة، لمشاركة أكبر عدد من المتسابقين، وراحة الجماهير المحبة لرياضة المحركات، وبدعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام يوسف البيدان، وقال: حرص مجلس الإدارة على تذليل كل العقبات لضمان نجاح البطولة، وقد لمسنا بتقدير عال الجهود المخلصة من أعضاء جميع اللجان كل فيما يخصه، لإنجاز كل الأمور المتعلقة بالبطولة.



وشدد المهاوش على أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على توفير كل شروط الأمن والسلامة، وفق أعلى المعايير الفنية الدولية المتعلقة برياضة المحركات، بما يضمن معه سلامة المتسابقين والجماهير على حد سواء، وقد أعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت للجماهير التي ستحضر البطولة، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، والترويحية، والتوعوية التي تخاطب جميع الأعمار، آملين أن يتمتع الجميع بيوم رياضي مميز.