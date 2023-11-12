دعا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العميد محمد إبراهيم الراغبين في نصب المخيمات الربيعية إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق المرفقة مع ترخيص البلدية تفاديا لوقوع الحوادث.



وأشار العميد محمد بدر إلى عدم الحاجة لمراجعة أي من إدارات قطاع الوقاية لاستخراج تراخيص لمخيمات الأفراد الربيعية ذات الاستقلال الخاص التي لا تزيد مساحة الخيمة الواحدة فيها على 100 متر وفقا لما تم إقراره بشأن الاشتراطات الخاصة بالمخيمات وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم.



وذكر أن قوة الإطفاء العام وضعت بعض الاشتراطات، ومنها أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة وممددة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة أو بجوارها وعدم استخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة، مع ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين الخيام ومسافة 10 أمتار بين المولد الكهربائي والخيام وأيضا مسافة 10 أمتار بين المطبخ والخيام.



وبين أنه من ضمن الاشتراطات أن تكون الإضاءة غير حرارية (نيون أو توفير طاقة) وغير ملامسة لسقف الخيمة، توفير مطفأة حريق نوع بودرة جافة سعة 4 كيلوات لكل خيمة + مطفأة بودرة جافة سعة 6 كيلوات للمولد الكهربائي، ويجب ترتيب الأثاث والأجهزة الكهربائية داخل الخيمة بحيث لا تعوق المخارج في حالات الطوارئ واختيار أماكن مرتفعة عند نصب الخيام لتجنب انجراف الخيام أثناء هطول الأمطار بغزارة.



وفيما يتعلق بالمخيمات الربيعية ذات الاستقلال العام للوزارات والهيئات والشركات ومن في حكمها، قال انه يجب على طالب الترخيص مراجعة إدارات قطاع الوقاية حسب المحافظة التابع لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال، لافتا الى ان قوة الإطفاء العام لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم عبر مراكز الإطفاء ونقاط التدخل السريع الموزعة حسب مواقع المخيمات، وأيضا هناك حملات توعوية ستنطلق تزامنا مع افتتاح مخيم قوة الإطفاء التوعوي الذي سيكون افتتاحه مع بداية موسم.