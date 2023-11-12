بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها برئاسة عبدالله العنزي إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ج4/2022/12/264/3 المتخذ بتاريخ 2022/1/10 لعدم الحاجة لإنشاء مطار في المنطقة الشمالية،



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب ضم ارتداد الجهة الشرقية من القسيمة 12 بالقطعة رقم 1 الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق المؤدي الى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء.



٭ سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي الصليبخات والنهضة.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة طريق السالمي مدخل اسطبلات الجهراء.



٭ سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والاعمال المكملة لها إنشاء وتشغيلا وصيانة.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه المطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبد الناصر.



٭ الطلب المقدم من الأعضاء فهد العبد الجادر، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، د.حسن كمال، وم.إسماعيل بهبهاني بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات.



٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص موقع (حراج) لبيع السيارات المستعملة.