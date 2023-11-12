عبدالعزيز الفضلي



وجّه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع القطاعات المعنية بسرعة صرف المكافآت المالية للمستحقين من منتسبي وزارة التربية.

وفي هذا الصدد، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف متروك المطيري أن القطاع المالي يواصل التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة المالية لإنجاز إجراءات الموافقة على صرف الأعمال الممتازة لمستحقيها في منطقتي حولي التعليمية والجهراء التعليمية.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أنه تم صرف الأعمال الممتازة لمن استوفت عليهم الشروط، إضافة إلى صرفها لبعض المدارس والأسماء التي سقطت سهوا من الكشوفات بجميع المناطق التعليمية.

وأكد على إيداع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة لبقية المستحقين وتحويلها في حسابات المستفيدين خلال الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من قبل الرقابة المالية.

ولفت إلى فتح باب التظلمات بالتنسيق مع القطاع الإداري قريبا، وتحديدا بعد الانتهاء من إيداع المكافآت لكل المستوفين لشروط استحقاق الأعمال الممتازة.

وفي الختام، أعرب المطيري عن شكره لجهود العاملين بالقطاع المالي، ووزارة المالية، والقطاع الإداري، والمناطق التعليمية على ما بذلوه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية للانتهاء من صرف المستحقات المالية لمنتسبي وزارة التربية.