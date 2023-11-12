عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير المالية فهد الجارالله أن أي مطالبة خاصة بتظلمات مكافأة الأعمال الممتازة التي تخص سنوات مالية سابقة تستوجب لصرفها صدور قرار وزاري من قبل الوزير المختص.



جاء ذلك في كتاب وجهه الجارالله إلى وزير التربية د.عادل المانع، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: بالإشارة إلى كتابكم المنتهي برقم (1407641) المؤرخ في 2023/11/2 المتضمن طلب الموافقة على صرف مبلغ (33.116.750) دينار والخاص بمستحقات الأعمال الممتازة الخاصة بمعلمي ومعلمات الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتظلمات المترتبة عليها عن السنة المالية 2023/2022 وذلك خصما على النوع المختص بميزانيتكم للسنة المالية 2024/2023، وفقا للمبررات الواردة بكتابكم المشار إليه أعلاه ومرفقاته.



نود إفادتكم بما يلي:



1 ـ بأن أي مطالبة خاصة بتظلمات مكافأة الأعمال الممتازة والتي تخص سنوات مالية سابقة تستوجب لصرفها صدور قرار وزاري من قبل الوزير المختص.



2 ـ أن إجراءات الصرف تتم وفقا لاختصاصاتكم ووفقا للوائح والنظم المعمول بها وتعاميم ديوان الخدمة المدنية وبعد استيفاء كافة الموافقات اللازمة بهذا الشأن، على أن يتم تدقيقها ومراجعتها من قبل المراقب المالي لدى وزارتكم مع تحملكم كافة المخالفات التي قد تنشأ بهذا الخصوص، وبما لا يتعارض مع الضوابط والنظم المعمول بها بهذا الشأن.



3 ـ تتم تغطية التكلفة المالية المترتبة على ما سبق خصما على النوع المختص بميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2024/2023.