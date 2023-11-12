دارين العلي



فتحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الباب أمام الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية داخل الكويت للاستفادة من قرار ديوان الخدمة المدنية الجمع ما بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الأنباء» إن «قطاع الشؤون الإدارية جهز نموذجا للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، حيث يتعين على كل موظف يريد استكمال دراسته الجامعية تعبئة النموذج أولا».



وأضافت المصادر أن قيام الوزارة بفتح باب التقديم للموظفين الراغبين في إكمال دراستهم يتماشى مع قرارات «الديوان» وان قبول الموظفين سيتم وفق شروط القرار الذي صدر في أغسطس الماضي على الشروط التي اشتمل عليها القرار.



وأوضحت ان تمكين الراغبين في الدراسة لن يؤثر على بدلاتهم التي كانوا يحصلون عليها على اعتبار ان فترة دراسة الموظف ستبدأ بعد انتهاء الدوام الرسمي.