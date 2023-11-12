علي معرفي: النتائج تعكس صلابة المركز المالي للبنك.. ومستمرون في تحقيق الشمول المالي وبالتوسع الجغرافي

خالد السلاوي: «الأهلي الكويتي مصر» أحـد أسـرع البنوك نمواً في السوق المصري.. بفضل إستراتيجيته المرنة



أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق نتائج بارزة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في صافي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن صافي الدخل من العائد بلغ 2.86 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وذلك مقارنة بـ 1.96 مليار جنيه بزيادة قدرها 45.9% عن الفترة نفسها من عام 2022، وشهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة 19.6% إلى 90.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه في ديسمبر 2022.



وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه، مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.80 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه في نهاية العام السابق.



أداء مالي قوي



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي معرفي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تعكس قوة أدائه المالي داخل السوق المصرفي المصري.



وأضاف معرفي، قائلا: «النتائج تعكس صلابة المركز المالي للبنك الأهلي الكويتي - مصر، إذ فاقت مؤشراته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصري»، معربا عن تفاؤله بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة في ظل الإجراءات المتنوعة التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتعزيز النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.



وتابع أن النجاح المتواصل للبنك الأهلي الكويتي - مصر يدفعه دائما للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ينتهجها، موضحا أن البنك نجح بتنفيذ إستراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الشمول المالي، والاستمرار بالتوسع الجغرافي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.



حلول مصرفية متطورة



وأشار معرفي إلى أن البنك الأهلي الكويتي - مصر حريص على مواكبة التطورات في القطاع المصرفي، وطرح المزيد من الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات العملاء داخل السوق المصري، لافتا إلى أنه يهدف إلى تعزيز حصصه السوقية على صعيد العملاء الأفراد والشركات، بما يسهم في تعزيز مكانته التنافسية في جمهورية مصر العربية.



وبين أن البنك الأهلي الكويتي - مصر نجح بنيل جائزة أسرع البنوك نموا في مصر من قبل مجلة International Business تقديرا للإنجازات والنمو الذي يشهده منذ استحواذ مجموعة البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس في مصر عام 2015.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي يحصل عليه البنك الأهلي الكويتي - مصر من قبل جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، كاشفا عن حرصه على تلبية جميع المتطلبات التي تهدف للارتقاء بنجاح القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية.



إستراتيجية مرنة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي: «تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى 8 سنوات ليصبح البنك واحدا من أسرع البنوك نموا في السوق المصرفي المصري، بحيث يمتلك إستراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص، وترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية».



وذكر أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأكد السلاوي أن البنك تمكن خلال العام الحالي من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% من إجمالي محفظة قروضه في سبتمبر 2023، تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري.



وأضاف أن البنك يسعى دائما لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات، من خلال تضافر جهود جميع الموظفين وفريق القيادة العليا، لافتا إلى امتلاك البنك الأهلي الكويتي - مصر سجلا مليئا بالإنجازات على مستوى الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.

وكشف عن أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يواصل تطوير إستراتيجيته بما يساعده على نيل ثقة العملاء في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، ويحرص على عقد العديد من الشراكات التي تسهم بتلبية احتياجاتهم على جميع المستويات.



خطوات مدروسة



ويخطو البنك الأهلي الكويتي - مصر خطوات مدروسة في تطبيق خططه للتحول الرقمي، بحيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، واستلام زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء، مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. ووضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسسا واضحة تعزيزا لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي، مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.



وفي الوقت نفسه، نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعما لجميع قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجا، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، في وقت ترتكز الخطط المستقبلية على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية، وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوى الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات، وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.

وافتتح البنك مؤخرا أحدث فروعه في مول أجورا التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن إطار إستراتيجيته الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية، لتصل شبكة فروعه إلى 45 فرعا في 18 محافظة في جميع أنحاء الدولة.