علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وزارة المواصلات ستعرض السفينة «علا» الخارجة عن نطاق الاستخدام للبيع بالمزاد بالظرف المختوم.



وحددت المواصلات المعاينة لمدة يوم واحد في 3 يناير المقبل بميناء الشعيبة، على أن تقدم العروض في 8 يناير المقبل، وتفتح المظاريف ويعقد المزاد في 9 يناير، والإعلان عن الراسي عليه المزاد في نفس اليوم.



واشترطت المواصلات أن يكون المزايد على السفينة كويتيا مؤسسة أو شركة، مقيدا في السجل التجاري لدى غرفة التجارة، ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق، كما يسمح للأفراد الكويتيين بالمشاركة في المزاد. ويلتزم الراسي عليه المزاد بدفع رسوم أرضية السفينة من تاريخ توقيع العقد وحتى نقلها، كما يلتزم بإجراءات وأنظمة مؤسسة الموانئ الكويتية لقواعد سلامة ونقل السفينة، وإجراء جميع التراخيص اللازمة لمباشرة عمله من الجهات المختصة قبل البدء في العمل وعلى نفقته الخاصة، كما يتحمل نفقات إزالة السفينة من المياه في حال الغرق مع تحمله التعويضات المناسبة التي تطلب بها الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع السفينة من مكانها بقطرها خارج المياه الاقليمية للكويت ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقطيعها داخل حدود الدولة.