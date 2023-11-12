

هادي العنزي



يلتقي الصليبخات مع نظيره التضامن في الـ 5 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وذلك ضمن منافسات النسخة الـ 61 للدوري العام لكرة السلة، وتتبعها مواجهة ثانية في الـ 7:15 مساء تجمع بين العربي واليرموك.



وقد خسر الصليبخات الخميس الماضي من نظيره كاظمة 80-82 في مواجهة مثيرة، كما تغلب القادسية على القرين 86-70 في مواجهة أخرى. ففي المباراة الأولى، يبدو الصليبخات في وضع فني وبدني أفضل بقيادة مدربه فهد برجس، وهو يلتقي «العنيد» الذي لم يعرف طريق الفوز في أي من مبارياته الثلاث السابقة أمام كاظمة، والكويت، والنصر تواليا، وجمع 3 نقاط فقط، فيما تميز «الأحمر» بأدائه، وفاز على اليرموك والقرين تواليا، ولم يذق الخسارة إلا على يد كاظمة فقط، وفي جعبته 5 نقاط، ويسعى للوصول إلى النقطة السابعة.



وفي المباراة الثانية، تبدو كفة «الأخضر» بمدربه الصربي ديغان هي الراجحة على نظيره المدرب الوطني خالد القلاف، وذلك نظرا للمستويات الفنية التي يقدمها العربي بشكله الجديد كليا الموسم الحالي، رغم خسارته من القادسية والكويت، ويسعى القلاف بدوره لتجنب خسارة ثالثة تواليا.