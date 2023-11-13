حضر عدد من نجوم الفن الحفل الخيري لجمع التبرعات للاطفال المحتاجين لبرنامج Baby2Baby الخيري الذي اقيم في هوليوود بكاليفورنيا. وكرم المهرجان هذا العام الممثلة الاميركية ـ المكسيكية سلمى حايك على مساهماتها الخيرية. وتمنح جائزة «شجرة العطاء» سنويا لشخصية معروفة ساهمت بشكل استثنائي في تحسين حياة الأطفال المعوزين حول العالم. ومن المكرمين سابقا جيسيكا البا وآمي أدامز. ويجمع البرنامج سنويا ملايين الدولارات لتوفير الملابس والدواء والغذاء وكل الاساسيات الضرورية للأطفال الفقراء، وقد تمكن العام الماضي من جمع نحو 12 مليون دولار.