بيروت ـ ناجي شربل



استعاد النجمة صدارة الدوري العام اللبناني لكرة القدم، والتي خسرها مؤقتا الخميس الماضي لمصلحة العهد، بفوزه على الحكمة بيروت وصيف القاع 2-1 في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية خلال المرحلة التاسعة، حيث سجل للنجمة ماهر صبرا برأسه وجوزيه امبالو في الدقيقتين (19 و45) وللحكمة أحمد جلول من «ضربة جزاء» في الدقيقة (88).



ورفع النجمة رصيده الى 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وله مباراة مؤجلة مع الأهلي النبطية من المرحلة الثامنة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة، في حين تجمد رصيد الحكمة عند 4 نقاط من فوز وتعادل و7 خسارات.



وفي لقاء آخر، تعادل البرج الثالث والصفاء السادس 1-1، حيث تم سجيل الهدفين من ضربتي جزاء عبر الهولندي جوردي دي بروي للصفاء في الدقيقة (42)، وهلال الحلوة للبرج في الدقيقة (54)، وهو التعادل الثالث للبرج مقابل 5 انتصارات وخسارة، فرفع رصيده الى 18 نقطة، كما انه التعادل الرابع للصفاء مقابل 3 انتصارات وخسارتين، فرفع رصيده إلى 13 نقطة.



كما استعاد الأنصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم (14 مرة) توازنه، وحقق الفوز على الشباب الغازية عاشر الترتيب 2-0 سجلهما السنغالي الحاج مالك تال وخالد بهلوان في الدقيقتين (45 و88).



وكان الأنصار مني بخسارته الأولى هذا الموسم أمام البرج 1-3 في المرحلة الماضية، وبذلك تقدم الأنصار مؤقتا الى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، فيما احتفظ الغازية بمركزه العاشر برصيد 5 نقاط.