عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع في مكتبه بوزارة التربية رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي ووفدا من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار المساعي والجهود التي تبذلها الجمعية للتنسيق والتشاور في شأن أبرز الملفات والقضايا التربوية والعمل على معالجتها. وأشار رئيس الجمعية الهولي إلى أن وفد الجمعية استعرض بشفافية ووضوح العديد من القضايا والملفات والمطالبة بسرعة صرف جميع مستحقات الهيئة التعليمية لجميع البدلات والمكافآت التي تم تحويلها للنظم المتكاملة وكانت لها قرارات وزارية ولم تصرف حتى الآن، والمطالبة أيضا بضرورة تضمين نشرة الوظائف الإشرافية لشرط احتساب السنة الحالية من ضمن سنوات الخبرة وهذا ما كان معمولا به سابقا لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وحفاظا على حقوق المعلمين والمعلمات، كما تم تقديم مقترح المشروع الرقمي «النظم المدرسية المتكاملة» للاستفادة من البيئة الرقمية داخل المدرسة في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمدرسة مع بيان أهم الإحصائيات التي تسهم في اتخاذ القرارات القيادية والإدارية، بالإضافة إلى الاستفادة من التحليلات الرقمية للبيئة المدرسية.



وأضاف الهولي ان اللقاء تناول أيضا قضية تظلمات الوظائف الإشرافية، مع التأكيد على أهمية وجود سياسة واضحة حول آلية التقديم والرد تراعي العامل النفسي وعامل الوقت لأصحاب التظلمات وحتى تكون الصورة واضحة أمامهم، في الوقت الذي أكد فيه الوزير د.المانع حرصه الكامل في تحويل كافة التظلمات إلى اللجنة المختصة لدراستها وسرعة اتخاذ القرار المناسب في شأنها، كما تم التطرق إلى قضية تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية وموقف الجمعية الواضح في شأنها، وأن الوزير د.المانع سيضع في اعتباره النظر في مبررات الجمعية وما يتطلب في ضرورة الانتهاء من الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تتضح الرؤية بشكل يتوافق مع المهام المناطة بأهل الميدان بشكل عام.



وذكر الهولي أن وفد مجلس إدارة الجمعية تناول في اللقاء قضايا وملفات أخرى في الوقت الذي أبدى فيه الوزير د.المانع تفهمه ورغبته الجادة في معالجة القضايا والملفات لتأمين الاستقرار النفسي والأجواء المناسبة لأهل الميدان في أداء رسالتهم على الوجه المنشود وللعمل على تنفيذ الخطط، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق مع الجمعية للعمل معا في تجاوز جميع التحديات والمنعطفات الصعبة. وعبر الهولي عن شكره وإشادته بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير د.المانع للقضايا والمطالب التي طرحت في اللقاء، إلى جانب ما أبداه من اهتمام لمطالب الجمعية في سرعة صرف المكافآت المالية ومن ضمنها مكافأة الأعمال الممتازة، وما جاء في توجيهاته للتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة المالية لإنجاز إجراءات الموافقة على صرف الأعمال الممتازة لجميع مستحقيها.