عبدالعزيز الفضلي



عقد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي اجتماعا مع مدير إدارة مدارس التربية الخاصة محمود عبدالرضا والموجهين الأوائل ومدراء ومديرات مدارس التربية الخاصة (للإعاقات الذهنية) لتقييم البرامج والمناهج التعليمية بمدارس التربية الخاصة ووضع استراتيجية جديدة للنهوض بمناهج التعليم النوعي وملاءمتها لقدرات المتعلمين باعتبارهم فئة من المواطنين لهم اهتمام خاص من قبل الدولة والنظر إليهم بصورة إيجابية كمواطنين فاعلين.



كما تناول الاجتماع مناقشة معايير تربوية بالتعاون مع قطاع البحوث التربوية والمناهج.



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