برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اختتمت مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بنسختها الـ 26 تحت شعار «مكنون»، والتي تنظمها الأمانة العامة للأوقاف، حيث شاركت جامعة الكويت متمثلة بعمادة شؤون الطلبة بـ 23 طالبًا وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت بواقع 9 طلبة و14 طالبة بدرجات حفظ وتجويد مختلفة بإشراف المنسقة والقائم بأعمال مراقب إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة خلود اليعقوب.



هذا، وقد بدأت التصفيات النهائية بالمسجد الكبير من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر للرجال، وفي الفترة من 5 - 8 نوفمبر للنساء.



بدورها، أشادت المنسق العام لمسابقة القرآن الكريم مآرب اليعقوب بهذا التعاون المشترك بين الأمانة العامة للأوقاف وجامعة الكويت بإشراك الطلبة والطالبات في مسابقة القرآن الكريم الكبرى، متمنية التوفيق لجميع المشاركين.